Marcelo Orrego y Fabián Martín: "Es un fallo histórico para San Juan y el país"

jueves, 1 de junio de 2023 21:15

Hoy, los integrantes de la fórmula a gobernador y vice por "Unidos por San Juan", Marcelo Orrego y Fabián Martín, expresaron su postura ante el fallo de la Corte Suprema de la Nación que inhabilitó a Sergio Uñac a una nueva candidatura para gobernador de San Juan, y resaltaron la importancia de la decisión del máximo tribunal.

"Es un fallo histórico no solamente para San Juan sino también para la República Argentina. El fallo es muy interesante, habla de los gobiernos tiranos en las provincias, que tienen la suma del Poder Público. Es un fallo que viene a traer justicia y mucha institucionalidad en la provincia", sostuvo el intendente de Rivadavia y candidato a vicegobernador, Fabián Martín.

En el marco de la inauguración de una nueva obra en un espacio verde de ese departamento, Orrego aseguró que quedó claro lo que establece la Constitución.

"Para que crezca un país, una provincia, hay que respetar las instituciones. En este caso La Corte se ha pronunciado y la manera no me llama la atención ni me sorprende, porque ya lo había hecho en tres provincias, en La Rioja, Santiago del Estero y la última fue en Río Negro", sostuvo.

Y agregó: "Si soy gobernador, estoy convencido de que lo voy a ser, entre las medidas que voy a desarrollar en materia electoral será eliminar la Ley de Lemas, porque es una ley tramposa que no le sirve a nadie y, en segundo término, llamar a un plebiscito para que no haya más malos entendidos. El gobernador tiene que ser elegido 4 años y, en caso que la gente entienda que hizo las cosas bien y lo apoye, 4 años más".