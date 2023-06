JxC respaldó el fallo de la Corte Suprema que impide a Uñac ser candidato a gobernador

jueves, 1 de junio de 2023 17:55

Diputados de Juntos por el Cambio y los dos precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, respaldaron hoy el fallo de la Corte Suprema de la Nación que dispuso que el mandatario sanjuanino Sergio Uñac no está habilitado para ser elegido gobernador en los comicios provinciales de este año.

El máximo tribunal señaló que "de conformidad con la conclusión del dictamen del señor Procurador General de la Nación interino (Eduardo Casal), se hace lugar a la demanda y se declara la inhabilitación del ciudadano Sergio Mauricio Uñac para competir por el cargo de gobernador en las próximas elecciones a celebrarse en la provincia de San Juan".

La decisión fue respaldada por los principales referentes opositores, que se pronunciaron a favor de la sentencia, como el presidente del bloque radical en Diputados, Mario Negri, y los precandidatos a presidentes por JxC, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich.

El jefe de Gobierno porteño indicó en Twitter que "se hizo justicia por los sanjuaninos".

"Ahora van a elegir libremente qué futuro quieren para su provincia. Marcelo Orrego tiene la capacidad y el compromiso que se necesita para despertar a San Juan y liderar la transformación que cambie la provincia para siempre", afirmó el intendente porteño sobre el candidato que representará a la coalición opositora en la urnas.

Bullrich también respaldó la decisión de la Corte Suprema y escribió en esa misma red social: "La Constitución es clara. Se va a terminar el sistema feudal".

A su vez, Negri señaló que "seguro saldrá el kirchnerismo a lapidar a la Corte por el nuevo fallo, pero lo que hizo el máximo tribunal es interpretar al pie de la letra la Constitución de San Juan y la Nacional. Ahora Uñac debe hacer lo mismo que Manzur: correrse de la lista y permitir que el pueblo vote".

Por su parte, el diputado Marcelo Orrego, candidato de JxC en San Juan, afirmó que "una provincia y un país no pueden crecer si no se respeta a sus instituciones. Este fallo de la Corte no hace más que darle a nuestra Constitución el valor y la fortaleza que tiene que tener para que ningún gobernante esté por encima de la ley".

En tanto, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel Lopez, publicó en twitter que "la alternancia en el poder es necesaria para la calidad de la democracia, la separación de los poderes, con una Justicia que controle y ponga límites a las trampas y los excesos también".

El exfuncionario del gobierno de Cambiemos, Claudio Avruj señaló que "el cambio cultural empieza respetando las normas y las leyes. Es con la Constitución siempre. No a la eternización en los cargos públicos".