Fernández se refirió al fallo de La Corte Suprema sobre la candidatura de Uñac: "Debilita nuestra democracia"

jueves, 1 de junio de 2023 16:15

Esta tarde, luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que Sergio Uñac está inhabilitado para ser candidato a gobernador de la provincia de San Juan, el presidente Alberto Fernández usó sus redes sociales para referirse al respecto.

El mandatario nacional se mostró el contra del fallo y en un hilo de Twitter aseguró que "rompe con el federalismo".

"Una vez más, la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima", escribió Fernández.

Y siguió: "Lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige".

El máximo tribunal estableció un criterio amplio en materia de prohibición de reelecciones. Dijo que la Constitución Nacional establece una pauta republicana que las impide aunque no haya una prohibición expresa en las constituciones provinciales, lo que podría aplicarse a muchos casos, incluyendo gobernadores e intendentes.

En el caso de San Juan hubo voto conjunto de Rosatti y Maqueda y concurrencia de Rosenkrantz, destacó Infobae. Es decir, hubo mayoría en la parte dispositiva pero no en los fundamentos. Lorenzetti no votó porque no había intervenido en las medidas cautelares previas. Igualmente hay una coincidencia de los cuatro ministros sobre la prohibición de reelecciones, aunque puede haber diferencias en cuanto a la extensión de las mismas.