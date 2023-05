Un candidato a intendente denunció que le robaron 30 mil boletas

lunes, 8 de mayo de 2023 11:56

"Nos han reventado el candado del portón y el de la puerta". Con esas palabras el candidato a intendente en Caucete, Daniel "Gringo" Olivares, comenzó denunciando que le robaron 30 mil boletas que iban a ser distribuidas en las próximas elecciones provinciales.

El candidato por la subagrupación Desarrollo y Unidad en el frente Desarrollo y Libertad como parte de los Libertarios de Javier Milei, usó las redes sociales para hacer la denuncia pública. En la ocasión destacó: "han reventado el candado del portón y el de la puerta. Y el daño más grande que me han hecho es que me han llevado los votos".

“Esto es parte de la política vieja y sucia del departamento. Porque este daño que me han hecho yo sé de dónde viene y sé quién me lo ha mandado a hacer. 30.000 votos me han choreado para que no pueda competir acá”, agregó apuntando a una persona pero que no identificó públicamente.

“Quiero que todos sepan. Así juegan ellos, haciendo daño, porque de otra manera puede jugar. Me parte el alma esto porque no hay tiempo para hacer los votos y sale muy caro imprimirlos. Esto es algo que me destruye tanto emocional como económicamente”, finalizó.