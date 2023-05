Uñac, contundente en Capital: “hemos construido la mejor ciudad”

domingo, 7 de mayo de 2023 09:03

Al mediodía del sábado 6 de mayo, en Predio Parque Norte de Capital, junto a miles de militantes y organizaciones, las cuatro Juntas Departamentales, el gobernador y candidato a gobernador del frente San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan, aseguró que en los últimos años “hemos construido la mejor ciudad Capital del país”.

Lo acompañó el candidato a vicegobernador, Cristian Andino, los ministros de su gabinete, el intendente y candidato a intendente Emilio Baistrocchi; y la diputada y candidata Celina Ramella.

“Les propongo que salgamos a ganarnos la calle, a decirle a todos los capitalinos que hemos construido la mejor ciudad Capital del país y lo hemos hecho con Emilio, con Celina, con su equipo de trabajo. El 14 de mayo ganamos con la subagrupación Vamos San Juan”, expresó Uñac.

“No me cabe duda que tenemos un ejército de hombres y mujeres y los mejores candidatos para defender este proyecto. San Juan en siete años ha logrado parámetros económicos y sociales que pocas provincias del país han podido lograr, y es momento de defenderlos. Por eso, el mejor homenaje que podemos hacer a esta oportunidad que nos da la democracia es ejercer el derecho de elegir nuestras propias autoridades”, aseguró el mandatario.

El gobernador manifestó que el 14 de mayo no es un día más para San Juan ni menos aún para la Capital, “el 14 de mayo se define presente y futuro de San Juan y de la ciudad y estoy acá para comprometerme con Emilio y su gente para que con Cristian sigamos transformando esta ciudad que tanto quieren ustedes y que tanto queremos nosotros”.

Uñac dedicó unas palabras a las visitas nacionales de Juntos por el Cambio y expresó que “Qué lindo sería que lo que dicen acá lo repitan allá en la capital del país, porque acá dicen que son promineros, dicen que van a trabajar por un proyecto federal, y cuando están allá desconocen la minería, desconocen la producción, y desconocen el interior del país y las economías regionales”.

También elogió la lealtad de Baistrocchi, “Emilio hubiera podido seguir siendo ministro de Gobierno, pero le dije que ‘este gobernador del interior de San Juan te necesita en esta oportunidad para que te hagas cargo del departamento más grande e importante que tiene la provincia de San Juan que es la Capital’; y ahí estuvo Emilio y está junto con ustedes construyendo Capital todos los días”.

También puso en valor que este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en el país; “creo que el mejor homenaje que tenemos que hacer a la democracia, después de esos siete años nefastos de gobierno de facto que nos limitaron la posibilidad de expresarnos y de ejercer el derecho a votar, el mejor homenaje es que el 14 de mayo sepamos que los proyectos políticos no solo hay que pertenecerlos, hay que defenderlos y es lo que vamos a hacer con nuestro voto”, dijo.

Para cerrar, Uñac pidió no relajarse, no bajar los brazos, “sepamos que nosotros no vamos por Capital, nosotros tenemos a Capital y la vamos a conservar”.

A su turno, Andino hizo foco en el crecimiento de la provincia en la gestión de Uñac. “En estos últimos minutos tenemos que hacer lo que sabemos hacer nosotros los militantes, golpear las puertas de cada familia, con humildad, escuchando sus sueños, sus inquietudes, pero también contando todo lo bueno que ha hecho este gran gobernador y que nos enorgullece, porque San Juan lidera el ranking nacional en todo, desde la construcción de viviendas, el crecimiento del turismo, los índices de la economía, y las bajas cifras del desempleo, y eso es gracias a este gobernador y a las políticas que él ha llevado adelante”, señaló Andino.

Agregó que Emilio Baistrocchi en Capital está llevando mejor calidad de vida a cada vecino y cada vecina de la ciudad, “y no tengo dudas que este 14 de mayo esos vecinos y vecinas de Capital se van a expresar a favor de que su ciudad siga creciendo y eso significa expresarse a favor de este gran intendente que es Emilio; como los sanjuaninos y sanjuaninas se van a expresar para que San Juan siga creciendo de la mano de Sergio Uñac”.

Por su parte, Baistrocchi dijo que desde el municipio han trabajado para fortalecer cada área en forma conjunta con cada ministerio y mencionó logros en turismo, ciencia y tecnología, deportes, salud, educación, entre otros.

“Por eso sé que desde Capital van a salir los votos para que Uñac siga construyendo esta provincia, junto con Andino, de la mano de este gran equipo, de esta militancia”, dijo.

Luego agradeció a cada una de las organizaciones presentes, nombrándolas a todas, que ovacionaron cuando escuchaban sus nombres.

“Todos los candidatos de esta subagrupación, todos los candidatos de Sergio Uñac, no somos rivales, somos compañeros. Todos queremos seguir sumando a Capital y apostamos a seguir sumando a la provincia. Sigamos militando con responsabilidad porque lo nuestro no es la pelea, lo nuestro son las propuestas”, cerró Baistrocchi.

Fuente: Prensa Vamos San Juan