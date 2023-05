7 de mayo: la Provincia celebró el Día de la Minería

domingo, 7 de mayo de 2023 16:33

En un acto celebrado en la Casa Natal y Museo Domingo Faustino Sarmiento para rendirle homenaje al prócer de América, que fue el principal impulsor de la actividad en el país, se congregaron las autoridades provinciales junto a empresarios y trabajadores del sector nucleados en las Cámaras Empresarias y gremios, para destacar el impulso ganado por la actividad en San Juan, que posiciona a la provincia como líder en el contexto nacional y continental.

La ceremonia estuvo presidida por el vicegobernador de la Provincia y titular nato de la Cámara de Diputados de la Provincia, Dr. Roberto Gattoni, acompañado por el ministro de Minería, Ing. Carlos Astudillo, junto al senador nacional Ruben Uñac (presidente de la Comisión de Minería del Senado de la Nación ), el diputado nacional Walberto Allende (presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación ), el Intendente de la Ciudad Capital, Dr. Emilio Baistrocchi, diputados provinciales, miembros del gabinete del Ministerio de Minería de la Provincia, representantes del IPEEM ( Instituto para la Exploración y Explotación Minera ), de la Universidad Nacional de San Juan con su rector Tadeo Berenguer, de la Cámara Minera encabezada por su Presidente Lic. Mario Hernández, Gemera (Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina ) representada por el Lic. Raúl Martínez, miembros de AOMA, ASIJEMIN, CASEMI, CAPRINSA, CASEMICA, Banco de San Juan e invitados especiales.

En la oportunidad se colocaron ofrendas flores en el busto que perpetúa la imagen del prócer de América, tras lo cual dio la bienvenida la Directora de la Casa Natal Silvina Vazquez.

Acto seguido, el presidente de la Cámara Minera, Lic Mario Hernández hizo uso de la palabra para destacar que “…sin minería es imposible tener un mundo con menos contaminación y energías renovables, desde Buenos Aires hay gente con iniciativas contra el motor de la generación de riqueza de las provincias andinas. La mayor parte de la tributación minera se lo gasta la ciudad más insostenible que tiene el planeta. San Juan es la Provincia con mayor generación de energía renovable y seremos la provincia con mayor generación de metales para el mundo verde. Cuando todos los proyectos estén funcionando tendrá 100 mil trabajadores ocupados. No pueden seguir poniéndonos palos en la rueda. No se lo vamos a permitir. La minería no es el problema. La minería es la solución.

A su tiempo el ministro de Minería Ing. Carlos Astudillo evaluó la tarea hecha desde el Estado acompañando el esfuerzo de la actividad privada, destacando que por segundo año consecutivo San Juan ha sido catalogada como el polo más atractivo del continente para la inversión internacional, por el Instituto Fraser. Trabajamos para una adecuada distribución de la renta que genera la minería en beneficio de todos los sanjuaninos. La política de Gobierno que implementa la Provincia ha sido distinguida en todo el país y sirve de modelo. También contamos con el mayor índice de incorporación de mano de obra femenina dentro de la industria. Hemos podido mantener dos minas metalíferas trabajando y sin perder un solo puesto de trabajo. Emitimos la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de cobre más importante del país y tenemos a evaluación dos nuevos informes para su evaluación; informes de los que han participado nuestros propios técnicos sanjuaninos. Tenemos en minería un Estado presente, y el retiro de la escombrera de Cerro Amarillo es el mejor ejemplo. Todo esto lo hemos construido entre todos, en base a un modelo que se pone a disposición de toda la sociedad para su respaldo.”

Finalmente el vicegobernador Dr. Roberto Gattoni cerró el homenaje afirmando que “ tenemos mucho para festejar hoy, gracias a un camino recorrido en base a tener decisión para gobernar y conducir un proyecto. Cuando el Gobernador Uñac asumió a fines del 2015, se encontró con tres problemas a resolver: una escombrera mal ubicada del lado argentino, en San Juan; un incidente ambiental serio en Veladero y una licencia social bastante deteriorada. Fue el Gobernador el que tomó las decisiones que permitieron que hoy esas 40 millones de toneladas en la cordillera han sido retiradas; a Veladero se le aplicó la multa más alta que se registre, no obstante hoy la empresa anuncia nuevas inversiones: y la licencia social se ha recuperado y fortalecido. En San Juan las reglas son claras de ida y de vuelta. Gracias a eso por tercer año consecutivo somos la provincia que más inversión recibe, con dos minas funcionando, otra con DIA aprobada y dos más en estudio. Y además somos líderes en la generación de energía solar, en la producción de olivo y tomate, inauguramos hoteles en Capital y el interior fortaleciendo el turismo: por eso este modelo que lidera el Gobernador Uñac nos enorgullece a todos “.

Tras el homenaje a Sarmiento, las autoridades e invitados compartieron un breve ágape en el patio central de la Casa del Prócer.