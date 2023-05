Elecciones a gobernador: para el Tribunal Electoral, la definición de la Corte Suprema "es inminente"

miércoles, 31 de mayo de 2023 11:53

Tras la pronunciación del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal sobre una nueva reelección de Sergio Uñac como gobernador de San Juan, se aguarda la decisión al respecto de la Corte Suprema de Justicia. Para el Tribunal Electoral de San Juan, la comunicación es inminente y en corto plazo.

"Si la Corte Suprema no se expresa esta semana, lo hará la siguiente. Es que le ha dado trámite de amparo a una acción meramente declarativa. Si bien, la acción era distinta, la Corte la ha canalizado por el procedimiento de amparo", marcó el integrante del Tribunal Electoral Provincial, Daniel Olivares Yapur en radio Estación Claridad.

Explicó que "tiene las características de ser un procedimiento sumarísimo y perentorio. La urgencia está presente por lo que no creo que demore mucho su resolución; no hay motivo para demorar". Y resaltó que "hasta que no se pronuncie la Corte, sigue vigente la suspensión de la convocatoria a elecciones porque se mantiene la medida cautelar. No podemos dejarla sin efecto porque fue dispuesta por la Corte Suprema".

Consultado sobre la posibilidad de unificar las PASO nacionales con las elecciones a gobernador, se inclinó hacia que es la opción menos probable por la complejidad logística y de organización.