Elecciones en San Juan: no convocarán a algunas autoridades de mesa por "mal desempeño"

miércoles, 31 de mayo de 2023 09:40

Se vienen días decisivos para conocer la fecha de las elecciones provinciales a gobernador, a la expectativa de lo que defina la Corte Suprema de Justicia sobre esa categoría. En ese sentido, el Tribunal Electoral Provincial ya trabaja en el operativo y ha tomado una definición acerca de las autoridades de mesa.

El integrante del Tribunal, Daniel Olivares Yapur señaló en radio Estación Claridad: "en principio se convocará a la mayoría de las autoridades de mesa que ya trabajó en la elección anterior. Habrá algunos cambios ya que hicimos una evaluación al momento de realizar el Escrutinio Definitivo. Son pocas pero cambiaremos algunas autoridades de mesa que notamos no han sabido llenar adecuadamente, no obstante la capacitación, las actas de escrutinio y los certificados de los fiscales. También, vamos a tener en cuenta quienes no concurrieron a la capacitación y recayeron en errores".

Con esos criterios, el juez destacó que "esas personas van a ser reemplazadas" por quienes se seleccionen del listado con el que ya cuenta el Tribunal.

Destacó que las autoridades convocadas van a recibir un nuevo pago por la jornada de trabajo y "apostaremos que cumplirán un trabajo más eficiente, dada la primera experiencia. Llegan mejor preparados".