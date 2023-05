Pese al aumento salarial anunciado, médicos residentes sanjuaninos mantuvieron el paro

miércoles, 3 de mayo de 2023 11:28

Este martes, Salud Pública anunció que aplicará un aumento a los médicos y profesionales residentes que reclamaban por una actualización salarial. No obstante, las medidas de fuerza siguen y los profesionales en formación no están trabajando.

Cabe resaltar que los residentes concretaron una serie de paros y manifestaciones por las calles pidiendo un incremento salarial del 100% considerando que los salarios de ellos están mucho más devaluados que los otros sectores. Vale aclarar que los residentes corresponden a una beca de Nación que la Provincia complementa y cuyo salario sólo incluirá un aumento del 5% en el próximo mes.

"Es la primera vez que no llegamos a un acuerdo. Esto no es una relación laboral; sino una beca formativa. Eso fija un escenario especial y la voluntad de diálogo se mantiene. Ellos tienen un reglamento que fija cómo es la relación entre residente y Nación y la provincia; habrá que ver qué establece. Los abogados dirán los pasos que siguen", señaló Guillermo Benelbaz, secretario de Coordinación Administrativa Financiera del Ministerio de Salud Pública, en radio Estación Claridad.

Marcó que expusieron los detalles del acuerdo y que "ellos no cobran menos del valor de una canasta básica ni más que un empleado que ingresa al Estado. Esto es desde su primer año hasta que llegan a jefe de Residentes". Destacó que esta semana se reiterara´el reclamo a Nación para exponer el desfasaje de las becas.

Resaltó que los residentes solicitaron un aumento del complemento provincial del 100%: "pero eso crearía una situación de injusticia con el resto de los empleados del Estado. Por otra parte, los residentes de cuarto año y jefe de residentes pasarían el sueldo que cobra un colega que ya rindió su residencia. Al ingresar al Estado cobra $305.000".

Agregó que "el diálogo no está cortado pero estamos abocados a la liquidación del aumento. La provincia no tiene experiencia en este tipo de conflicto, son nuevos".

El anuncio

El incremento que recibirán los médicos residentes de Salud Pública será en el mismo porcentaje que los estatales provinciales. Así lo aseguró el Secretario Administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, quien explicó que ha habido una serie de reuniones desde la semana pasada a partir de los reclamos sostenidos que el sector viene realizando para pedir una recomposición salarial.

"Los valores de las becas están retrasados y hay incertidumbre en el horizonte de incremento. La Provincia trata de poner tranquilidad", aseguró Benelbaz en rueda de prensa quien destacó que a lo largo de la semana pasada y este martes se han concretado 6 reuniones pero sin llegar a un acuerdo.

Es por esto que el Gobierno decidió aplicar un incremento igual al que aplicó a los empleados del Estado con los mismos porcentajes para "respetar la equidad" que es del 51,1% en abril, el 10% en junio y 10% en septiembre. Además se les ofreció un pago complementario en abril y otro en agosto pero si ellos no aceptan la propuesto de los porcentajes, esto último no será liquidado.

"De esta forma se refuerza el pedido que están haciendo. Es una propuesta que no se aceptó y el Estado se liquidará con el mismo porcentaje de los empleados estatales. Ellos se retiraron diciendo que no aceptaban la última propuesta", explicó subrayando que los residentes "han pedido 100% del incremento desde abril" pero no se podrá responder a ese pedido. Por esto, "el Estado ofreció lo mismo que a los empleados estatales".

Benelbaz aclaró que para marcar el salario de los residentes se toman 2 valores de referencia. Uno es la cobertura del valor de la canasta básica y el otro es el valor de un empleado que recién ingresa al Estado. "Ningún residente debe cobrar más que alguien que rindió su residencia e ingresó como empleado de Estado. Esto como valor techo. Como valor piso la oferta es de 193 mil pesos que es entre la beca de Nación que está atrasada y el complemento que da provincia y que se hace un esfuerzo extraordinario con el que se cubre el valor piso", aclaró.