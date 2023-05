Reclamo de médicos residentes: aplicarán 70% de aumento en 3 tramos y ofrecieron 2 sumas complementarias

martes, 2 de mayo de 2023 20:32

El incremento que recibirán los médicos residentes de Salud Pública será en el mismo porcentaje que los estatales provinciales. Así lo aseguró el Secretario Administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, quien explicó que ha habido una serie de reuniones desde la semana pasada a partir de los reclamos sostenidos que el sector viene realizando para pedir una recomposición salarial.

Los residentes concretaron una serie de paros y manifestaciones por las calles pidiendo un incremento salarial del 100% considerando que los salarios de ellos están mucho más devaluados que los otros sectores. Vale aclarar que los residentes corresponden a una beca de Nación que la Provincia complementa y cuyo salario sólo incluirá un aumento del 5% en el próximo mes.

"Esos valores están retrasados y hay incertidumbre en el horizonte de incremento. La Provincia trata de poner tranquilidad", aseguró Benelbaz en rueda de prensa quien destacó que a lo largo de la semana pasada y este martes se han concretado 6 reuniones pero sin llegar a un acuerdo.

Es por esto que el Gobierno decidió aplicar un incremento igual al que aplicó a los empleados del Estado con los mismos porcentajes para "respetar la equidad" que es del 51,1% en abril, el 10% en junio y 10% en septiembre. Además se les ofreció un pago complementario en abril y otro en agosto pero si ellos no aceptan la propuesto de los porcentajes, esto último no será liquidado.

"De esta forma se refuerza el pedido que están haciendo. Es una propuesta que no se aceptó y el Estado se liquidará con el mismo porcentaje de los empleados estatales. Ellos se retiraron diciendo que no aceptaban la última propuesta", explicó subrayando que los residentes "han pedido 100% del incremento desde abril" pero no se podrá responder a ese pedido. Por esto, "el Estado ofreció lo mismo que a los empleados estatales".

Benelbaz aclaró que para marcar el salario de los residentes se toman 2 valores de referencia. Uno es la cobertura del valor de la canasta básica y el otro es el valor de un empleado que recién ingresa al Estado. "Ningún residente debe cobrar más que alguien que rindió su residencia e ingresó como empleado de Estado. Esto como valor techo. Como valor piso la oferta es de 193 mil pesos que es entre la beca de Nación que está atrasada y el complemento que da provincia y que se hace un esfuerzo extraordinario con el que se cubre el valor piso", aclaró.

"La instancia de diálogo nunca está cerrada. Hoy hubo un no definitivo a la última propuesta que hizo el Estado y es el esfuerzo mayor que se puede hacer. El Estado decidió liquidar aquello que los iguala al resto de los empleados del Estado y esos pagos adicionales no lo aceptaron, no se van a liquidar", agregó.

Por su parte, la secretaria de Planificación, Alina Almazan aclaró que los residentes están en un periodo formativo. "Después que nos recibimos de médicos ingresamos al periodo formativo que es una de las formas que nos acredita como especialistas. El funcionamiento de los hospitales depende de los servicios con sus jefes y de los médicos especializados que trabajan en cada servicio. Estos sirven como docentes naturales en la formación de los residentes", explicó.