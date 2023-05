Escrutinio definitivo: estiman terminar este jueves y hay expectativa por la definición de una intendencia

jueves, 18 de mayo de 2023 09:37

El escrutinio definitivo de las elecciones provinciales del 14 de mayo está cerca de finalizar y más allá de confirmar porcentajes, a las agrupaciones y subagrupaciones políticas les interesa tener números finales para definir concejales, en aquellos casos en los que la diferencia de votos fue mínima. Pero en cuanto a intendencias, en Angaco están pendientes de saber si Carlos Maza Pezé o José Castro se quedan con el nuevo mandato.

Daniel Olivares Yapur destacó en radio Sarmiento que "el proceso no ha tenido mayores demoras y destacamos el trabajo en celeridad y responsabilidad de los equipos. Estamos muy satisfechos por la alta profesionalidad en apoderados y fiscales.Sobre algo que ocurrió, en el caso de Caucete había certificados y actas que no tenían categoría. No sabemos por qué el presidente de mesa no colocó la categoría de Diputados proporcionales; los fiscales tampoco. Esto ocurrió en cuatro mesas de diferentes escuelas. En ese caso, se procede a abrir la urna y se escrutan nuevamente los votos. Eso se hace de oficio".

Noticias Relacionadas Afirman que la matrícula en colegios privados se mantiene en San Juan y una particularidad marca la demanda

En otros casos, Olivares Yapur contó que había certificados de fiscales que tenían diferencias de datos. "Habían anotado o escuchado mal. En esos casos, tiene que haber un consenso y también se abrieron urnas y se contaron los votos", agregó. A veces, el presidente colocó el acta dentro de la urna en vez de colocarla en el bolsín precintado.

Sobre lo que resta hacer, quedan 6 departamentos por escrutar. "Esperamos terminarlos esta noche. Entre ellos, está Angaco y en la mañana se revisarán los números. Se aplicará el mismo procedimiento. Tenemos que tener en cuenta que hay elecciones que se han definido por dos votos. Eso reflejan los resultados definitivos".

El proceso

Hay 10 mesas escrutadoras y la carga se hace en computadoras que están en cada una de ellas con dos oficiales escrutadores. Participan los apoderados y fiscales de agrupaciones y subagrupaciones. Son los fiscales los que aportan los certificados de escritunio. Se cotejan los datos del acto de escrutinio y si hay coincidencia, se carga el acta definitiva, validando la mesa.

Se llena una nueva planilla con esos datos y se pasa a otra área del Tribunal, donde dos oficiales escrutadores vuelven a hacer la carga. Con ello, al confrontar datos ya cargados, se corrige pero no alterar el resultado ya confirmado por los fiscales.

El dato

Aunque en un primer momento se evaluó una baja en la participación de electores, el número se revirtió. "En el escrutinio definitivo constatamos que votó el 78% del padrón", dijo Olivares Yapur.