Orrego pidió que los sanjuaninos voten y señaló que faltaron boletas en escuelas

domingo, 14 de mayo de 2023 12:50

Tras llegar a votar a la escuela Carlos Pellegrini, en Santa Lucía, el candidato a gobernador por Unidos por San Juan, en la subagrupación San Juan Cambia, Marcelo Orrego destacó la jornada cívica pero cuestionó desprolijidades de los comicios y falta de boletas.

"Es un día muy importante y hay que venir a votar; invito a los sanjuaninos a sumarse. Es un día sublime para todos y especial. Es una elección distinta y confío en que los sanjuaninos van a estar a la altura de las circunstancias".

"Tuvimos muchas irregularidades, tenemos que decirlo como son. No puede ser que lleguen las urnas a las escuelas y no estén los votos testigos, justamente del espacio nuestro. No puede ser con este sistema de lemas, lamentable y tramposo. Además, faltan pupitres para la cantidad de votos en las escuelas", se quejó.

Además, señaló que se pidió al Tribunal Electoral que "nos dejen poner votos en las sillas pero hay tantos fiscales que tampoco hay sillas suficientes. Esto está pasando en casi todas las escuelas y casi todos los departamentos. Se han interpuesto escritos al Tribunal Electoral habida cuenta que sus delegados no dejan, muchas veces, ingresar cada 30 minutos para reordenar los voto; de la cantidad que hay. Esto es algo ilógico".

Señaló que espera que a medida que progrese la jornada "esperamos que se regularicen las situaciones. Al no estar los votos, se empezó a votar 40 minutos después y en otros casos, se empezó a votar sin nuestras boletas. Es una elección atípica y extraña. Le pedí a los sanjuaninos que vayan a votar; que tengan la libertad de poder elegir. Disfruten de la democracia".

Orrego expresó que con el SIPAD "no sabemos a qué hora vamos a tener los resultados; si hubo mucho o poco corte de boletas. Veremos qué pasa".