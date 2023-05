José Luis Gioja: "esto es más un capricho que una elección"

domingo, 14 de mayo de 2023 11:33

José Luis Gioja, candidato a Gobernador por San Juan Vuelve, de la Agrupación Frente San Juan por Todos, concurrió a la Escuela Cecilio Ávila para emitir su voto junto a su hijo.

El exgobernante lamentó que no se pueda elegir a Gobernador este domingo. "Tengo todas las expectativas. Lamentamos esta elección, que sea de esta manera, que no es constitucional, que no puede separarse la elección de un gobernador de los diputados. Los diputados dependen de un proyecto político que preside el gobernador", manifestó en diálogo con los medios locales y nacionales.

En esta índole, tuvo duras palabras. "Esto es más un capricho que una elección pero nosotros vamos a cumplir. Les pedimos a todos los amigos de San Juan que vengan a votar. Reivindicamos el voto popular porque es la herramienta que tiene el ciudadano para defenderse en democracia porque puede elegir".