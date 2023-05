Con analogía futbolera, Sergio Uñac se refirió a la suspensión de su candidatura

domingo, 14 de mayo de 2023 12:09

Sergio Uñac, actual gobernador de San Juan y candidato a la reelección por la Subagrupación Vamos San Juan de la Agrupación San Juan por Todos, concurrió a sufragar en el Colegio Froilán Ferrero. Su arribo generó gran expectativa e importante presencia de los medios nacionales ante la suspensión por la Corte Suprema de Justicia de su candidatura.

"Tenemos expectativa y creo que lo importante es que hemos cumplido con el fallo de la Corte Suprema; no lo compartimos pero cumplimos. Se están votando el resto de las categorías; es un hecho raro e inédito. Soy respetuoso como hombre de derecho y como gobernador y ciudadano. Estamos fortaleciendo la democracia al ejercer este derecho", dijo en contacto con la prensa.

Se refirió a que las demoras en las aperturas de las mesas "son normales" y no hubo mayores inconvenientes.

Sobre la suspensión de su candidatura aportó un dato importante: "a mí no me han notificado; por lo que puedo contestar nada. Hay un proceso iniciado contra el ciudadano Sergio Uñac. El proceso llegó al máximo tribunal de la nación; contestó el pedido pero a mí, como ciudadano y aludido nunca me notificaron. Estoy supendido pero no puedo decir nada porque no me han preguntado. Estoy suspendido por algunas fechas; como en el deporte. La moraleja sería que estoy suspendido por algunas fechas. Hay que ver si me sacan del campeonato o vuelvo".

Manifestó: "me sacaron tarjeta amarilla; tengo suspensión por una fecha nada más". Y señaló: "creo en la justicia en serio y los invito a leer el artículo 175 de la Constitución, anterior y posterior. Está eliminada esa vinculación entre el gobernador y el vice. Cuando se reformó la Constitución yo era intendente". Sumó que antes del miércoles hará su descargo en la Justicia.

Sobre ello, cuestionó a Miguel Ángel Pichetto y destacó que "vino a San Juan una semana antes que la Corte se expidiera. Adelantó lo que pasó después. Dijo que "esta persona estaba inhabilitada. Lo de la Corte fue una medida extemporánea, tres días antes con una campaña terminada. La sociedad quería votar y elegir todo. Ahora hay que empezar otra vez con campaña".

Uñac siguió destacando que "lo importante es que los sanjuaninos voten y se pueda abrir las urnas a las 18 hs. Que tengamos un resultado, 19 intendentes electos y una cámara de diputados conformada y concejo deliberante".