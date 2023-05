Advierten que el que no va a votar el domingo podría recibir una multa de 30 mil pesos

viernes, 12 de mayo de 2023 09:55

30 mil pesos aproximadamente. Ése es el monto que podría estar pagando todo aquel sanjuanino que el domingo no vaya a votar. Así lo informó Pablo Yacante, secretario del Tribunal Electoral, quien aclaró que la multa se rige por las Unidades Tributarias que transferido a pesos, el monto es alto.

"Hablando en valores reales, para quien omite el voto sin justificar debidamente, está en el orden de 30 mil pesos. El Tribunal Electoral, una vez que concluyó el proceso, con los padrones que llegan hacemos un control de todos los que han votado y confeccionamos un listado de infractores", explicó Yacante en Estación Claridad.

Luego señaló que "de ahí queda a criterio del Tribunal Electoral si es citarlo a cada uno para que haga los descargos y de ahí ver si se aplica una sanción".

Por otro lado, señaló que en la mayoría de los veces no se aplica la multa porque los que no votan es porque están fuera de la provincia. "Lo general tenemos un alto porcentaje de votantes que oscila en el 80% del padrón pero por ahí hay quienes no van porque están fuera de la provincia. En esos casos les pedimos que pasado 15 días se arriben al Tribunal con la constancia respectiva para que presenten una certificación y los eliminamos del registro de infractores", destacó.