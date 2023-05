Uñac: "voy a acompañar a mis candidatos y los sanjuaninos tienen que hablar en las urnas"

jueves, 11 de mayo de 2023 09:41

El gobernador Sergio Uñac volvió a referirse en críticos términos a la suspensión de las elecciones a gobernador y vicegobernador en San Juan, por parte de la Corte Suprema de Justicia. Además, señaló que "le daremos la respuesta en las urnas" e instó a los sanjuaninos a ir a votar.

En diálogo con radio Estación señaló que "yo voy a decir las cosas como son hasta el último minuto. Yo soy gobernador y la Corte dirá cuándo San Juan volverá a tener gobernador. Soy gobernador hasta el 10 de diciembre y hasta ahí voy a defender las autonomías provinciales como corresponden y el próximo domingo, las urnas van a hablar. Ya verán también quienes no tienen muchas ganas de que se vote o que no tienen ganas que yo sea parte de la grilla electoral. Deben estar operando para una inhabilitación. Pero las batallas que no se dan, te persiguen toda la vida. Voy a hacer todo para que mis candidatos en los departamentos puedan ganar las elecciones".

Y aclaró sobre sectores opositores: "creo que no tienen ganas que se vote en la categoría de gobernador. Deben tener encuestas y entiendo que hay que votar, hay que expresarse por quienes quieran. Por supuesto que propongo que lo hagan por mis candidatos. Haré todo para seguir defendiendo a la provincia y no tengo ningún interés subterráneo ni subrepticio. Lo único que quiero es que la provincia tenga autoridades; las que fuesen. Hay un menú electoral de 10 candidatos, incluido yo".

Recalcó que la decisión de la Corte de suspender las elecciones, a tres días de realizarse es "una aberración jurídica, una falta de respeto al interior. La Corte tiene la visión que el interior debe someterse a las decisiones de lo que a ellos les parece que es correcto y los sanjuaninos tenemos que demostrar que íbamos a votar en una sola vez. Quien los sanjuaninos eligieran iba a ser gobernador; quien eligieran iba a ser intendente. Bueno, hay dos categorías impedidas pero las demás, hay que votarlas todas".

Para Uñac, remarcó que con esta situación "si hay beneficiados, se los cuenta con dedos de una mano y hay muchos perjudicados: 820.000 sanjuaninos y la institucionalidad provincial". Agregó que recibió cientos de llamados de empresarios e inversores que apuestan por la provincia, inquietos por lo sucedido: "es la primera vez que pasa, a sólo tres días. Yo no modifiqué la Constitución, eso pasó cuando era intendente y me cuesta explicar lo que pasó. Pero sí creo que la mejor explicación la podemos dar el domingo".

Sobre rumores

El gobernador expresó que "me han dicho que puse a Cristian Andino; que elegí reemplazante. Son operaciones del unitarismo porteño que no tienen respeto por el interior. Hay operaciones de todo tipo. Una dirigente nacional dijo: "logramos frenar las reelecciones en San Juan? ¿Con quién lo logró? ¿Con la Corte, si no fue parte de la presentación?".

Y se sinceró: "en estos días, me han dejado la boca sin dientes con todo lo que han dicho. Hasta que seré presidenciable. Voy a ser un presidenciable sin dientes. En las urnas, el domingo, hay que demostrar que queríamos votar".