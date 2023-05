Elecciones en San Juan: ¿será más ágil el recuento de votos con una categoría menos?

jueves, 11 de mayo de 2023 11:14

Al existir una categoría menos para votar, las elecciones en San Juan mantienen una amplia participación en postulaciones municipales y de diputados provinciales. Es por ello que desde el Tribunal Electoral Provincial creen que será un recuento más lento para conocer los ganadores.

"La de gobernador y vicegobernador es una categoría que no demanda mucho tiempo ya que tiene la menor cantidad de candidatos. Al no contabilizarse, no hay una gran diferencia de tiempo en la operatividad. Donde sí pueden existir demoras es en las categorías de intendentes y concejales donde hay más listas. No obstante estamos hablando de la labor de pasar datos a una planilla y sumar; no hay nada complejo en eso", explicó Pablo Yacante, secretario del Tribunal Electoral, en radio AM1020.

Al finalizar el proceso de votación, expresó que se les recomendó a las autoridades de mesa que, antes de abrir la urna, "se saque todo papel, voto o cualquier certificado que puede prestarse a confusión y que esté en el cuarto oscuro. Debe quedar todo despejado y con la presencia de los fiscales habilitados para presenciar el escrutinio. Se les pidió trabajar de manera tranquila, pausada y la única diferencia que vamos a tener, más allá que la categoría Gobernador y Vice no se va a computar, es que habrá más listas de candidatos. Se mantiene el resto de las categorías, como en procesos eleccionarios provinciales anteriores".

Para esta elección, las autoridades de mesa van a contar con una app especial como herramienta. "Con ella, se habilitará el lente de su celular y cuando llega un elector a votar, la autoridad de mesa va a escanear el código de barras e inmediatamente le dirá en qué número está en la mesa y qué lugar ocupa. No va a necesitar la regla para buscar en el padrón papel uno por uno. Puede no hacerlo pero se hizo para que tenga una ayuda", destacó.

Traslado de urnas

Hace 10 días, el Correo Argentino ya tiene las urnas para repartir en las escuelas de todos los departamentos.