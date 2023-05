Uñac, en la sede del PJ desestimó bajar su candidatura: "no me arrodillo ante nadie"

miércoles, 10 de mayo de 2023 11:22

Tras emitir su discurso institucional, Sergio Uñac se trasladó a la sede del Partido Justicialista en Capital para encontrarse con la militancia y dar un encendido discurso. En él, confirmó que no desistirá de su candidatura por renuncia sino que aguardará la resolución judicial, tras un primer fallo de la Corte Suprema de Justicia.

"Los sanjuaninos nos hemos puesto de pie sólo pidiendo poder ejercer el derecho de sufragar, de votar, de expresarse libremente, de definir quiénes queremos que gobiernen los municipios y la provincia de San Juan. Pero suspendieron el proceso porque seguro había algún interés subrepticio que los llevó a eso. Quiero agradecerles y decirles que estamos más enteros que nunca, estamos en esta casa despojados de cada una de las funciones que nos han dado los sanjuaninos. Estamos compañeros y compañeras; ni siquiera dirigentes. Sabemos de militar y transitar la calle", dijo en un acalorado discurso.

"No importa esta suspensión de la categoría de gobernador y vice. Y no estoy relativizando. Es muy importante darle certeza a los sanjuaninos de las cosas que venían desde lo electoral y que estaban íntimamente vinculadas a lo institucional. San Juan es una provincia que, tras los derrames, tiene el primer lugar como destino de inversión minera internacional. San Juan es una provincia con seguridad jurídica y hacemos lo que corresponde en el marco de la Constitución y las leyes", agregó.

Marcó que San Juan es consultada como modelo de diversificación de la matriz productiva y en generación de energías alternativas. También en ser modelo de expansión minera y la primera provincia en producción de cal. "Eso es trabajar en el presente y planificar el futuro".

Sobre la Corte, cuestionó que "ni siquiera resolvió la cuestión de fondo. Sólo dice que suspenden las elecciones para gobernador y vice. Me piden que presente documentación. El art. 175 de la Constitución sólo tiene 30 palabras. ¿Quieren que se las lleve? Se las voy a llevar y saben una cosa, yo no me arrodillo ante nadie. Solo camino las calles, voy a la Difunta, a los departamentos y todos y cada uno de los días que le he dado a la gobernación de San Juan. Son irrespetuosos de las autonomías provinciales y más irrespetuosos de los sanjuaninos y sanjuaninas".

Adelantó que no frenará su agenda oficial y cumplirá con participar del acto de inauguración de obras en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

Sumó, en relación a la Corte Suprema, que "nosotros somos mansos pero no somos estúpidos. Los sanjuaninos les van a contestar el 14 de mayo. Ahí vamos a contestar. Quiero decirles que mucha gente, ayer, me decían: "nos manifestemos, salgamos a expresarnos". Creo que muchos de los que hablan no saben dónde está San Juan, ni como somos. Creen que estamos más del lado de Chile que de Argentina. Nosotros también somos argentinos".

Agradeció el apoyo de la militancia: "los quiero mucho, de corazón. Creí que había perdido la capacidad de asombro o de sorprenderme. Esto sí me sorprendió por la extemporaneidad, por la malicia teniendo hace 30 días un expediente presentado por sanjuaninos que quieren resolver las cuestiones políticas en la justicia. Pero teniendo una declaración mía de fines del año pasado en la que decía: "voy a ser gobernador de San Juan porque la Constitución me lo permite. Y a 4 días suspenden la elección. ¡Les respondemos el 14 de mayo! Este es un tema que se resuelve en San Juan".