Orrego llamó a los sanjuaninos a votar el domingo

miércoles, 10 de mayo de 2023 08:31

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el candidato a gobernador del frente Unidos por San Juan, en la subagrupación San Juan Cambia, Marcelo Orrego se expresó acerca de la decisión de ir a las urnas por las demás categorías y llamó a los sanjuaninos a votar.

"Hace rato venimos diciendo que la re-reelección de Uñac no es constitucional. Si nos hubiesen escuchado y no se hubiesen priorizado egos e intereses personales, no estaríamos atravesando este escándalo que, como siempre, tiene como principal víctima a la gente", posteó, crítico, en redes sociales.

Además, agregó, "viola el artículo 185 de la Constitución Provincial que indica que la elección de gobernador debe ser hecha el mismo día en que se elijan los diputados provinciales. Nada de lo que hagan va a evitar que San Juan despierte. Al contrario, el impulso es mayor".

Y sentenció: "EL DOMINGO VAMOS A VOTAR y VAMOS A GANAR".