Gioja y Gramajo pidieron que haya una sola elección en San Juan

miércoles, 10 de mayo de 2023 12:24

Los candidatos a gobernador y vicegobernador por la subagrupación "San Juan Vuelve", José Luis Gioja y Fabián Gramajo se expresaron en conferencia de prensa sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre suspender las elecciones a mandatarios provinciales y destacaron que pidieron al Tribunal Electoral Provincial que no se desdoblen los comicios. Con ello, no están de acuerdo con que los sanjuaninos vayan a las urnas el 14 de mayo. No obstante, si se realiza la elección, pidió que los sanjuaninos "voten la lista completa" de su subagrupación.

Gioja fue el orador y manifestó crítico sobre Uñac que "desdoblar creemos que sea un sideral gasto para el Presupuesto provincial y se obliga a nuestro pueblo para votar parte de sus candidatos. Esto es por la mezquindad de una sola persona, que en su desesperación para mantenerse en el poder intentar rapiñar lo que la preferencia del pueblo ya le ha negado en todas las encuestas serias que conocemos".

Fue crítico en sus declaraciones: "en la Constitución provincial en su artículo 185 se expresa que las elecciones legislativas y municipales son simultáneas con las de gobernador y vice. Esta ha sido una batalla por demás desigual pero nosotros hemos contado con el arma más poderosa: la gente; nuestra gente. (...) No vamos a los brazos, no nos van a torcer ni romper".

Gioja resaltó, por fuera de su mensaje escrito, que "esta mañana, nuestros apoderados han presentado un recurso de reposición con apelación al subsidio en el Tribunal Electoral Provincial para pedir la suspensión de las elecciones parciales que se quieren hacer el domingo. Vamos a esperar lo que resuelven".

El candidato manifestó que habían señalado anteriormente que Uñac "no podía ser candidato en esta elección. Creo que se están malgastando recursos de los sanjuaninos. Es de poco sentido común hacer dos elecciones para elegir cargos provinciales y otra, para el resto. Tucumán no lo hizo así sino que suspendió todas las elecciones en sus rangos. Acá lamentablemente no se ha hecho".

Hizo hincapié en que si se desdoblan las elecciones: "habrá cuatro días sin clases (en las escuelas en las que se vota) y se movilizará policías y otros gastos; hay movilización de ciudadanos. Y hacerlo con una diferencia de 15 o 20 días (tiempo en el que resolvería la Corte la cuestión de fondo), no tiene sentido. Por ello, el sentido común indicaba que tiene que ser una sola elección provincial".