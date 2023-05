El Tribunal Electoral desestimó presentaciones y habrá elecciones el 14 de mayo en San Juan

miércoles, 10 de mayo de 2023 13:47

Tras la decisión en las últimas horas del Tribunal Electoral Provincial de realizar los comicios provinciales para elegir legisladores provinciales, intendentes y concejales, el próximo domingo 14 de mayo, se realizaron en tres presentaciones que solicitaban que no se desdoblaran las elecciones. El órgano competente se expidió este mediodía sobre dos de ellas.

Sobre la subagrupación "San Juan Vuelve", el Tribunal resaltó en su resolución que había solicitado "la suspensión de elecciones del 14 de mayo en todas las categorías, readecuando el cronograma electoral". Se trató de un "recurso de reposición" para el tribunañ modificara lo dispuesto el 9 de mayo.

En tanto, "Juntos ganamos" pedía "la suspensión de los comicios respecto de las categorías diputados proporcionales y diputados departamentales, a tenor de lo normado por el art. 185 de la Constitución Provincial planteando la medida cautelar en subsidio para el caso de no obtener una respuesta en tiempo oportuno".

Al respecto, el Tribunal resolvió "desestimar el recurso de reposición con apelación en subsidio y el recurso de revisión con medida cautelar reafirmando lo expuesto en conferencia de prensa, del 9 de mayo.

Los fundamentos

El fiscal General Eduardo Quattropani aclaró por qué el Tribunal Electoral no puede suspender las elecciones a intendentes, concejales, diputados proporcionales y diputados departamentales en San Juan después de la medida dispuesta por la Corte Suprema de Justicia. El fiscal señaló que lo dispuesto por el máximo tribunal nacional abarca sólo las categorías de gobernador y vice, con lo cual no hay herramienta legal para dejar sin efecto las otras elecciones que por ley quedaron establecidas para el 14 de mayo próximo.

"Somos Tribunal Electoral pero no somos fugitivos de la realidad, de lo que se dice en la calle y lo que se puede cuestionar. Recibimos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En la resolución estamos diciendo que acatamos leal e integramente el fallo de la Corte Suprema de Justicia", comenzó explicando Quattropani en rueda de prensa.

El fallo de la Corte dice puntualmente que se suspendo el acto comicial del 14 de mayo respecto a la categoría gobernador y vicegobernador pero no hace ninguna alusión a las otras cuatro categorías. "Ha sido taxativo. Literalmente no sujeto a otra interpretación que la que está haciendo el Tribunal. ¿Podía hacer algo distinto el Tribunal?, No podía hacerlo. Uno puede estar de acuerdo jurídicamente o no pero es el Tribunal Superior. Es el máximo tribunal de justicia de la república", señaló.

Quattropani señaló que no se suspende todo el acto comicial porque no se tienen los "atributos": "no tenemos facultades, no tenemos poderes para suspender lo que la Corte Suprema no ha suspendido. Si mañana la Corte Suprema dice otra cosa acataremos lo que dice la Corte Suprema".