Orrego sobre el discurso de Uñac: "tenemos una posición distinta y modelos diferentes"

lunes, 3 de abril de 2023 12:20

Contundente. Así se expresó Marcelo Orrego con respecto al discurso de Sergio Uñac en la apertura de sesiones en la Cámara de Diputados. En la ocasión, el gobernador pidió a los sanjuaninos que no "hayan saltos al vacío" en las próximas elecciones y destacó las obras que están en agenda para el 2023.

Al respecto, el líder de la oposición y candidato a gobernador por Unidos por San Juan señaló que tiene una posición distinta a Uñac y destacó que si gana, las cosas buenas las mantendrá. "Me llamó la atención enormemente que el gobernador emula algunos logros pero entiendo yo que es un gobierno que está estancado, que hace más de lo mismo y tiene expresiones de deseo pero que definitivamente no hace los cambios que quiere la gente. Esos cambios deben hacerse con certeza", apuntó Orrego.

Luego destacó que si él llega a gobernador "no me va a temblar el pulso para cambiar" las cosas que él considere que deben cambiar.

"Si me toca ser gobernador hay 2 cosas que voy a cambiar primero se va derogar la ley de lemas, que es una vergüenza, le llaman Sistema de Participación Democrática Abierta (SiPAD) pero es la ley de la trampa", comenzó detallando Orrego. Luego subrayó que en segundo lugar, llamará a un plebiscito para saber si la gente quiere que el gobernador sea 4 años gobernador y luego por otros 4 años más o quiere el cambio.

"Los cambios van a ser cambios con certezas. Las cosas que se han hecho bien, se tienen que fortalecer pero hay muchas cosas que no se han hecho bien. Son muchas las diferencias, están más que claras. Las cosas para cambiar vamos a tener coraje y valentía para hacerlo", apuntó.

Por otro lado, señaló que particularmente él no presentó el pedido de impugnación a la candidatura de Sergio Uñac sino que la presentación la hizo la UCR y el PRO que "seguro apelarán a la Corte Suprema de Justicia". "No tengo problemas yo en competir", aclaró.

Pero sí mostró el malestar con respecto al tema del SiPAD: "hacer trampa no está bien, cambiar las reglas del juego 8 meses antes de la elección no está bien". "Humildemente creo que es un sistema que no termina ganando quien más voto tiene sino que termina ganando la agrupación que más votos acumula", consideró resaltando de manera contundente: "por más que quieran hacer trampa vamos a ganar el 14 de mayo y vamos a ir con la verdad".

Por otro lado, destacó que él no tiene "problemas con el gobernador y no son temas personales". "Le tengo respeto. Tenemos posición distinta, modelos distintos y miradas distintas con respecto a la sociedad", finalizó.