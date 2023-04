Uñac dijo que el modelo de San Martín debe llegar a Santa Lucía

sábado, 29 de abril de 2023 10:10

Sergio Uñac, gobernador y candidato a gobernador por el frente San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan, visitó el comité departamental del Partido Bloquista en Santa Lucía, acompañado por el presidente del Partido Bloquista y candidato a diputado proporcional, Luis Rueda; Nerina Eusebi, candidata a diputada departamental, y el candidato a intendente Juan Sancassani.

El mensaje del gobernador estuvo focalizado en la necesidad de renovar la conducción del departamento. Uñac recordó que en octubre se van a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida en el país, “ha llegado el momento de que los jóvenes que han dedicado desde muy temprana edad su vida a la política, como Luis, como Juanchi, como Nerina, tengan la oportunidad de conducir los destinos de sus comunidades, porque así se forja un político en serio, comprometiéndose primero con las cosas que le permitan a su departamento poder crecer”.

Luego puso como ejemplo al candidato a vicegobernador, Cristian Andino, un joven dirigente, un profesional del interior, “un intendente que de verdad ha transformado su municipio y ha llevado a San Martín a ser uno de los más lindos que tiene San Juan. Ese modelo, como el que llevamos a cabo en Pocito hace algunos años, quiero que llegue a Santa Lucía de una vez por todas”.

Agregó que esta es una oportunidad histórica. “Es muy importante que este proyecto tenga continuidad, pero no menos importante es que en los departamentos del 9 de Julio, Santa Lucía y Rivadavia, un compañero, un correligionario, un hombre o una mujer de este proyecto, tome los destinos de los tres departamentos para que los 19 departamentos de la provincia de San Juan los conduzca un hombre o una mujer de este proyecto que tengo el honor de representar”, dijo Uñac.

El mandatario mencionó que la política es persistencia, es vocación de servicio y también es renovación. “En estos jóvenes, en Juan y en Nerina, tenemos la renovación de la dirigencia de Santa Lucía y eso va a quedar plasmado el próximo 14 de mayo, y me complazco en decirles que el 10 de diciembre en San Juan vamos a continuar el proyecto de desarrollo y crecimiento y ese mismo 10 de diciembre en Santa Lucía, Juanchi y Nerina van a ser intendente y diputada departamental”, aseguró.

A su turno, Sancassani expresó que Santa Lucía es un departamento que se ve lindo pero que no ha crecido. “Necesita turismo, producción, la diversificación que ha logrado la provincia acá no se ha reflejado. Por eso estamos trabajando para acompañar el desarrollo de San Juan”. Agregó que Santa Lucía tiene un grave déficit habitacional y es lo que más reclama el vecino, “queremos que la construcción de viviendas sea una política de Estado del municipio”, dijo.

Mientras que la candidata Eusebi aseguró que es un honor como mujer ser candidata a diputada departamental porque en el departamento se necesita la mirada femenina. “Creo que con esta fórmula Uñac - Andino y con los candidatos de Vamos San Juan hay un presente y un futuro. Vamos a seguir trabajando para cumplir con todas las necesidades que nos plantean los vecinos, para llegar con las políticas de vivienda, de turismo, de cultura, educación”.

Finalmente dijo a los presentes que “pueden contar con esta mujer justicialista que junto al Bloquismo vamos a llevar a Uñac a la gobernación nuevamente este 14 de mayo, explotemos las urnas”.

También Rueda puso en foco las falencias de Santa Lucía y la necesidad de cambio en el departamento del Este. “El Progreso no ha llegado a Santa Lucía, y lo que queremos hacer con Juan es traer el desarrollo a este departamento. Acá no hay obras de saneamiento, no hay viviendas porque no hay un programa que acompañe al programa de viviendas de la provincia, como tampoco hubo política deportiva”, señaló Rueda.

Agregó que Sancassani tiene un proyecto integral para que Santa Lucía realmente empiece a crecer de la mano del gobernador Uñac. “Santa Lucía tiene un muy buen presupuesto, mucho mejor que otros departamentos que se han desarrollado mucho más. Por eso el 14 de mayo salgamos a decirle al vecino de Santa Lucía que es hora de terminar con este gobierno familiar. Desde el Bloquismo tenemos un dirigente honesto, que tiene un proyecto, que tiene un espacio con un equipo de trabajadores. Este es el equipo que tiene que ganar el 14 de mayo junto con nuestro líder Sergio Uñac.

En Villa Marini

En su primera actividad de campaña, este viernes, Uñac caminó por la Villa Marini junto al candidato a intendente Nelson Campero, y también con Nerina Eusebi, candidata a diputada titular, y Pablo Leiva candidato a diputado suplente.

Luego de visitar algunos vecinos, varios mates, y de escuchar sus propuestas y necesidades, el gobernador llegó al Centro de Jubilados Sargento Cabral, fundado el 20 de diciembre de 1987, donde los jubilados solicitaron fondos para mejorar la estructura del centro.

Uñac apuntó el pedido realizado y les recordó que su gestión ha puesto especial cuidado en los adultos mayores, y que los programas no se limitan al área de Desarrollo Humano, sino que también los hay desde Turismo y Cultura, Deportes, entre otros.

“Esta etapa de la vida es la que más se debería disfrutar, la familia, los nietos, los amigos, sepan que vamos a seguir trabajando por la dignidad de todos nuestros abuelos”, dijo.

Por su parte, Campero pidió apoyar con el voto este 14 de mayo para la continuidad de la gestión de Sergio Uñac y el cambio definitivo en la conducción del municipio de Santa Lucía.