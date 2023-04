Uñac recibió el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Hualilán

miércoles, 26 de abril de 2023 22:30

El gobernador Sergio Uñac recibió el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de la etapa de explotación del proyecto Hualilán, por parte de la Empresa Golden Mining SA. Se trata de la segunda inversión minera anunciada este mes, lo que ratifica el liderazgo de la provincia como destino de inversiones mineras en Latinoamérica y consolidando la primera posición que ocupa en la región de acuerdo al Infome Fraser.

El acto tuvo lugar en el departamento Ullum, donde está ubicado el proyecto, y estuvo presidido por el primer mandatario local, acompañado por el ministro de Minería, Carlos Astudillo; la secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología, Marita Benavente; el senador nacional, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Rubén Uñac; el diputado nacional, presidente de la Comisión de Minería, Walberto Allende; el intendente de Ullum, Leopoldo Soler; y de parte de la empresa, Sonia Delgado, autoridad de Golden Mining; y el Executive Director de Challenger Exploration, Sergio Rotondo..

En este informe de IIA se propone que el proyecto Hualilán, como mina polimetálica de oro, plata y zinc, se desarrolle inicialmente como una explotación minera a cielo abierto.

Otro aspecto destacable es que el equipo de trabajo del proyecto está dirigido e integrado principalmente por sanjuaninos y por personal técnico y asistentes de Ullum. Siguiendo este criterio, la totalidad del equipo consultor principal y los especialistas (individuos, empresas e instituciones) que han desarrollado los estudios del IIA son locales y están radicados en la provincia, contando con el aporte de consultoras internacionales a los fines de validación y revisión de la documentación que integra el informe.

Es importante aclarar que en los estudios medioambientales realizados para el documento no se han identificados sectores o componentes de sensibilidad ambiental, tanto en términos de componentes bióticos como abióticos del medio natural.

El gobernador Sergio Uñac destacó el trabajo de la empresa, valorando como "un hecho más que importante la presentación del Informe de Impacto Ambiental”.

El mandatario añadió que “San Juan se sigue consolidando sobre la base de la transparencia, porque el único pedido a las empresas mineras es que inviertan, generen empleo y que tengan mucho apego a los códigos y las normas, y esta empresa es un ejemplo de ello”.

En ese sentido, Uñac señaló que “esta empresa ha cumplido la palabra empeñada. En menos de un año ha presentado este Informe de Impacto Ambiental que tiene un trabajo inconmensurable, porque hay mucho trabajo de exploración, hay muchos millones de dólares invertidos en la parte exploratoria”.

El gobernador destacó el papel protagónico de San Juan en la minería argentina, haciendo hincapié en “el enorme desafío que es hacer de la minería un nuevo motor de la economía. Estamos marcando un camino” y detalló que en 2022 San Juan se quedó con más del 50 % de la exploración minera del país.

Al finalizar, Uñac aseguró que la presentación de la IIA es un día histórico. “Ahora vamos por la confección de la Declaración de Impacto Ambiental para que Hualilán sea una mina más explotando los minerales de San Juan”.

A su turno, el ministro de Minería, Carlos Astudillo aseveró que en San Juan "hay un Estado presente, que le dice a los países que tenemos leyes y hay que cumplirlas y hoy estamos acá, en esta mina que es ejemplo por su compromiso y responsabilidad. Esto no hubiese sido posible sin un proyecto político definido y sin ustedes, los sanjuaninos que creen en este modelo de gobierno".

Por su parte, Sonia Delgado, brindó detalles del Informe de Impacto Ambiental, concretado tras un un trabajo de 30 meses de exploración, y aseguró que el mismo será analizado por una comisión evaluadora, tras lo cual se obtendría la Declaración de Impacto Ambiental para dar paso a la etapa de explotación.

Con respecto al proyecto, señaló que cuenta con "muchas ventajas, como es la ubicación porque estamos a 120 km nada más de la Ciudad de San Juan; tenemos una ruta provincial que pasa por la puerta del proyecto, estamos a 1700 metros de altura, es decir, no tenemos problemas climatológicos ni de altura. A nivel ambiental también tenemos un montón de ventajas porque nosotros no tenemos glaciales no tenemos vegas, no tenemos flora ni fauna protegida. Tenemos una cuenca hidrológica que no desagota en ningún rio. Tenemos muchas ventajas sin lugar a dudas".

Por último, sobre la mano de obra que emplea el proyecto, dijo que "serían en principio en la etapa de construcción en 350 personas para alcanzar un pico de 450. Todo el personal es sanjuanino y tenemos el 30% de mano de obra del departamento Ullum".

A su turno, Sergio Rotondo, director de Challenger Exploration y fundador de Golden Mining dijo que la campaña de exploración batió "el récord histórico de la minería de Argentina con 200,000 metros de perforación en solamente 30 meses".

Además destacó que este hito "no podría haber sido posible sin el trabajo de cada uno de nuestros colaboradores, empleados proveedores y el apoyo del Gobierno de San Juan".

El intendente del departamento, Leopoldo Soler, afirmó que la actividad realizada en la jornada constituye "el final de una etapa y el inicio de otra. Estamos en un lugar de de mucha historia pero también quiero decirles de que la historia más importante les va a tocar construirla a ustedes porque de la mano de toda esta inversión y este emprendimiento, de este empuje minero, vamos a poder darle una enorme satisfacción a muchísima gente de la provincia de San Juan y muy especialmente en lo que a mí respecta a todos los ulluneros".

La operación

Durante los dos años que llevará la construcción del proyecto se crearán 350 puestos de trabajo; mientras que en el periodo de máxima ocupación alcanzaría a 450 empleados. Gran parte de las actividades de construcción y montaje de instalaciones serán realizadas por terceros, previéndose las dimensiones de las obras que podrán ser ejecutadas por contratistas locales.

Durante la etapa de operación de la mina polimetálica de oro, plata y zinc, se estima que se dará empleo directo a unas 240 personas.

La etapa de exploración se inició en octubre de 2019, y permitió identificar un recurso mineral de 2,83 millones de onzas de oro equivalente.

Las obras e instalaciones del proyecto Hualilán abarcarán una superficie de aproximadamente 790 hectáreas de terreno donde la explotación minera será a cielo abierto ocupará la mayor parte. Una proporción menor del terreno será cubierta por la planta de proceso, talleres, almacenes, laboratorio, administración, campamento, playas de nitrato, depósito de emulsión y polvorines, etc. que abarcan una superficie de 35 hectáreas.

El proceso metalúrgico adoptado es el de circuito cerrado, lo que significa que no se prevé descarga de efluentes líquidos de ninguna naturaleza al suelo u otros receptores.

Por otro lado, en los estudios medioambientales realizados para el documento, no se han identificado sectores o componentes de sensibilidad ambiental, tanto en términos de componentes bióticos como abióticos del medio natural.

En toda la zona no existen geoformas criogénicas, glaciales o periglaciales, no se han identificado suelos con potencial agrológico y tampoco especies de la flora y fauna nativa con estatus de conservación; no existen en la zona humedales de altura o vegas ni bosques nativos.

El acceso al yacimiento, desde la ciudad de San Juan puede hacerse por las rutas pavimentadas con el siguiente itinerario: Nacional N°40: San Juan, Estación Talacasto; Provincial N°436: Estación Talacasto, Empalme Ruta Nacional N° 149; y Nacional N°149: Empalme Ruta Provincial N° 436, Yacimiento.

Este es un corredor vial habilitado para el tránsito de todo tipo de cargas y sustancias, peligrosas y no peligrosas, que es utilizado para todas las operaciones y proyectos mineros emplazados en el departamento Iglesia.

Uso del agua y energía

En la huella del proyecto no existen fuentes de aguas superficiales, no hay ríos ni lagunas en la zona. Es por ello que la provisión de agua será a partir de fuentes subterráneas, de la cuenca hidrogeológica de Hualilán, cuenca cerrada, sin salida a otras regiones geográficas.

Se prevé un consumo al inicio de la construcción del orden de 5 litros por segundo hasta llegar a un consumo global del orden de 100 l/s durante la operación del proyecto y descendiendo en la etapa de cierre.

En relación a los requerimientos de energía para el proyecto, establecidas inicialmente en un máximo de 25 Mw para la operación, se han estudiado distintas alternativas.

Se evalúan al presente la construcción de una línea de provisión en alta tensión (en 132 kV) desde la locación más propicia, existiendo dos alternativas planificadas; a) desde Bauchaceta-Iglesia, o b) desde la Ruta Nacional N°40 a la altura del ingreso a la ruta que conduce a Mogna).

Además, se planifica un parque fotovoltaico en las proximidades del yacimiento con el objetivo de garantizar una mejor calidad del servicio (control de tensión); cumplir con requisitos legales de generación y utilización de energías renovables y disponer de energía de respaldo a fallas de interconexión.

Inicialmente y durante la etapa de construcción, la energía será provista por conjuntos de grupos electrógenos.

Historia de Hualilán

En 1791, un arriero que venía Chile descubrió una piedra con oro en los cerros de Hualilán.

Fue Sarmiento quien contrató a Francis Rickard, ingeniero inglés, para que realice el primer relevamiento minero de la provincia, y Hualilán tomó vuelo.

Una primera etapa de producción comercial se extendió entre 1872 a 1875, incluyendo la construcción de una planta de amalgamación, circuito de concentración y dos hornos de tostación, con capacidad para procesar 80 toneladas por día de mineral y un rendimiento promedio de 21 gramos por tonelada de oro.

A partir de 1955 se instala una planta de cianuración completa, procesándose unas 10.000 toneladas de mineral de distintas procedencias, con un contenido de 2 a 4 gramos por tonelada de oro.

Una tercera etapa, desde 1959 a 1980 donde se efectuaron trabajos de explotación a pequeña escala y se llevaron a cabo las primeras exploraciones sistemáticas, con el objetivo de una reevaluación integral del distrito minero.

Entre 1985 y 1995, se explotó mineral oxidado que era tratado mediante lixiviación en pequeñas pilas y luego recuperado con carbón activado.

En el periodo desde 1995 a 2019, diversas empresas mineras efectuaron tareas de exploración sistemática con los objetivos de validar la existencia de recursos/reservas económicamente explotables e identificar sectores con potencial exploratorio remanente.

En el 2003, Hualilán fue declarado “Bien integrante del patrimonio cultural de la provincia”.

Fuente: Gobierno