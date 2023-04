En Albardón, Uñac pidió no dar un paso hacia atrás y consolidar lo realizado

domingo, 23 de abril de 2023 00:24

El sol acompañó la tarde distendida en calle La Laja y Amarfil, en el departamento Albardón, con bingo y mates, donde Sergio Uñac, gobernador y candidato a gobernador del frente San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan, compartió charlas y abrazos con los vecinos.

En el Club Atlético Instituto La Laja, lo acompañaron, Juan Carlos Abarca, diputado provincial, jefe del Bloque Justicialista, y candidato a intendente de Albardón; Pedro Albagli, candidato a diputado departamental; Cristina López, senadora y candidata a diputada provincial; Marcelo Yornet, director del IPV; Cristian Morales, subsecretario de Articulación y Desarrollo Territorial; y Juan Pablo Pacheco, secretario Técnico de Salud Pública.

El mandatario recordó que este año, cuando se cumplen 40 años de democracia en el país, los sanjuaninos tienen la oportunidad de elegir y definir qué autoridades quieren. “Podemos elegir si consolidamos el trabajo realizado, si vamos por más o si cambiamos, creemos que esto último no sería el camino correcto”.

Agregó que “San Juan no debe dar un paso hacia atrás y Albardón tampoco, no demos saltos al vacío, vayamos a lo seguro, vayamos a lo que implica consolidar lo construido e ir por las cosas que nos faltan hacer. Todas las sociedades crecen y en ese marco van apareciendo nuevas necesidades, el desafío que tenemos con Juan Carlos y con Pedro es no solamente identificar esas necesidades sino convertirlas a lo que establece nuestra doctrina política, convertir esa necesidad en un derecho para cada uno de los albardoneros para cada uno de los sanjuaninos”.

Destacó que también se decidirá que va a pasar en cada uno de los departamentos de San Juan. “Es verdad que este gobernador tiene un amigo en Albardón que se llama Juan Carlos Abarca con quién hemos trabajado, hemos acordado, y también hemos discutido presente y futuro de Albardón, pero eso no me quita objetividad para expresarles de manera equilibrada: ustedes saben que hay una Albardón antes de la gestión de Abarca y un Albardón después. Nosotros queremos ese Albardón pujante, ese Albardón con el cual todos estamos soñando, y yo quiero ser herramienta de transformación y de trabajo serio y permanente para que eso sea una realidad”, señaló Uñac.

Luego dijo que Abarca soñó un departamento distinto, logró integrarlo al Gran San Juan y hoy Albardón es un departamento que se destaca sobre la media provincial, un departamento buscado no solo por albardoneros sino por quienes desde otros lugares ponen los ojos en Albardón porque ahí se vive mejor, con condiciones y mejoras constantes en la calidad de vida.

“Albardón es un departamento al que le ayudamos a incorporar cloacas, pavimentos, iluminación, parques turísticos y deportivos, un departamento que creció de la mano de Juan Carlos y de Cristina y sus equipos de trabajo, un departamento que ha decidido ponerse de pie porque hay gente de trabajo y esfuerzo que quiere lo mejor para este departamento y para las futuras generaciones”.

Uñac comprometió a los vecinos y vecinas para que, en estas últimas semanas de trabajo, de cara al 14 de mayo, le llegue a cada uno de los albardoneros y albardoneras el mensaje: “tienen en sus manos la posibilidad de definir qué futuro quieren para San Juan y qué futuro quieren para Albardón”.

“Muchas gracias por esta muestra de confianza, trabajemos codo a codo, el futuro depende de nosotros para poder llegar, tenemos que construir el presente, el 14 de mayo estoy seguro que en San Juan y en Albardón la gente se va a expresar de manera masiva y ese mismo día vendré a decirles que Juan Carlos Abarca es el intendente de un departamento que se ha puesto de pie y que no quiere retroceder”, cerró Uñac.

Por más obras

Luego, Abarca aseguró que seguirá trabajando con la política que le ha dado buenos resultados al gobernador en todos estos años, con más viviendas, más iluminación, más asfalto, más escuelas y mejor educación. Hace poco se terminó una gran obra de cloacas en el departamento y pronto será inaugurada, mientras tanto, se proyecta ampliar el servicio de gas natural.

“Hicimos mucho, pero queremos hacer muchas cosas más. Aspiramos a tener un municipio de base digital y que el vecino tenga un servicio donde pueda reclamar desde su casa con una tecla. También queremos mejorar y llevar salud a cada rincón del departamento poniendo en funcionamiento nuevos centros de salud en Las Tapias, en Campo Afuera, en La Cañada y en otros lugares del departamento para acercar la salud a la gente”, dijo Abarca.

Otro proyecto ambicioso, apuntó, es que, así como ha llegado el tren de pasajeros a Mendoza llegue a San Juan por Albardón, porque es el departamento más cercano a Capital con las vías libres y operativas. Ya se presentó el proyecto que habilitó el vicegobernador, Roberto Gattoni en la Cámara de Diputados, y que aprobó el gobernador, y fue presentado en Buenos Aires ante el presidente de Trenes Argentinos. “Creo que estamos cerca de que San Juan y Albardón tenga el tren de pasajeros gracias al apoyo del gobierno provincial”, destacó el diputado.

Agregó que todos quieren un San Juan grande y un Albardón grande “y que seamos todos la misma familia albardonera que quiere un futuro mejor para sus hijos. Así que a todos les pido sigamos acompañando para que este 14 de mayo nuestro gobernador sea Sergio Uñac y quien les habla sea el intendente que seguirá gobernando por un futuro mejor”, cerró Abarca.

Por su parte, Albagli aseguró que seguirán trabajando con mucho empeño para que todos los proyectos necesarios para el progreso de San Juan y de Albardón salgan adelante. “Por eso les pedimos que este 14 de mayo acompañen a este grupo de gente que sabe hacer para que Albardón llegue a ser la gran ciudad de Albardón”.