Uñac tras la decisión de Fernández de no ir por reelección: "vienen nuevos tiempos para la política"

viernes, 21 de abril de 2023 10:40

Este viernes en la mañana, el presidente Alberto Fernández anunció que no ir por la reelección y con esto dio un paso al costado en su aspiración por otro mandato como ya había anunciado hace un tiempo. Sobre este tema, el gobernador Sergio Uñac indicó que aún no ha tenido ningún contacto con él pero que "las decisiones personales no se discuten".

"Hay que ver qué pasa por su interior, ese análisis que hizo para tomar esta decisión", comenzó expresando el mandatario provincial en rueda de prensa.

Luego indicó que "no debe haber candidatos naturales" y reconoció que el actual ministro Sergio Massa "está haciendo gran esfuerzo" pero también lo están haciendo "otros dirigentes del espacio". "Vienen nuevos tiempos para la política y es importante. Debe haber un impás que debe detener un poco la agitación de la economía que no es buena para nadie pero menos para los que menos tiene", apuntó.

Luego señaló que "se abre un espacio" con respecto a darle más lugar a los políticos del interior de la Argentina. "No sería malo que un integrante de las fórmulas sea del interior del país, porque el interior también existe", agregó subrayando que no va a dar nombres "porque sería inapropiado".

Sí destacó que su mirada hoy no está puesta en ser candidato a nivel nacional sino que está encaminado para el 14 de mayo, que son las elecciones provinciales y él puede ser re-electo.

Por otro lado, destacó que "el documento de la CGT es un llamado de atención sobre un hecho que es real", que es la inflación y la pobreza. Y destacó que en las próximas horas llamará al presidente Alberto Fernández: "tendremos alguna comunicación".