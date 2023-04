Gattoni tras la decisión de no ir por la reelección: "me sorprendió la noticia"

viernes, 21 de abril de 2023 11:16

"Me sorprendió la noticia". Con esas palabras, el vicegobernador y vicepresidente segundo del PJ, Roberto Gattoni destacó que no esperaba que este viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, informara que se bajaba de la reelección para un segundo mandato.

"Era una posibilidad pero tan repentinamente como lo anunció hoy no lo esperaba pero sí era una posibilidad. La verdad que me sorprendió", comenzó expresando Gattoni en radio Sarmiento subrayando que "son decisiones personales, será el presidente el que dirá si fue una buena o una mala decisión".

A partir de este paso que dio Fernández, Gattoni consideró que "ahora queda resolver" el abanico de propuestas de candidatos nacionales para las PASO de agosto próximo porque él "era uno de los candidatos a presidente".

"Hay que ser más amplio y más que evaluar si es bien para el partido, hay que ver que quien resulte candidato a presidente debe tener condiciones que garanticen consenso y terminar con la grieta, que tenga buena gestión y generar equipo. Son condiciones que no se puede dilapidar más. Son cualidades de gestión y capacidad de acuerdo. Éste es el candidato que debe presentar el Frente de Todos pensando en la sociedad", explicó.

Finalmente consideró que no debería ser un gobierno de coalición de partidos porque ya quedó expuesto que si es así, no tiene buen curso. "Los gobiernos de coalición son muy difíciles en Argentina. Tuvimos un ejemplo con De la Rúa y éste es la segunda gobierno de coalición y se ven estas dificultades. Es muy difícil lograr los acuerdos cuando hay coalición. Todavía no tenemos los argentinos la madurez suficiente para llevar un gobierno de coalición", sentenció.