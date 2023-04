Uñac promovió la unidad social por la soberanía de las Islas Malvinas

domingo, 2 de abril de 2023 14:12

El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.

En éste marco histórico, este domingo, el gobernador Sergio Uñac encabezó el acto de conmemoración, que comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional. Estuvo acompañado por el vicegobernador, Roberto Gattoni; el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi; el ministro de Gobierno, Alberto Hensel y el presidente de Agrupación 2 de Abril, Oscar Albornoz.

Pariciparon también el jefe del RIM 22, coronel Martín Guillermo Mendoza; legisladores nacionales, provinciales; presidente de CEAS, Juan Morrone; FACAMA, Iris Montaño y su presidente, Miguel Montaño; Promoción 53 Escuela Suboficiales de la Fuerza Aérea; excombatientes y familiares de Caídos en Malvinas.

Durante la ceremonia, la Agrupación 2 de abril presentó saludos protocolares al gobernador y también a los héroes del Malvinas presentes.

Luego del acto de izamiento de la Bandera Argentina, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la banda de música El Tambolar del RIM 22 y seguidamente se realizó un toque a silencio en honor a los fallecidos en combate.

Posteriormente, tuvo lugar la colocación de una ofrenda de laureles en el monumento Honor a los Héroes de Malvinas y el descubrimiento de un busto en escala real en memoria del cabo primero Agustín Hugo Montaño.

En éste marco, la ceremonia contó con la bendición por parte del arzobispo Jorge Lozano. Hubo además un sobrevuelo de los aviones de la Escuela de Pilotos “Héroes de Malvinas".

En el comienzo del acto, Sergio Uñac pidió un aplauso para veteranos de guerra de otras jurisdicciones provinciales que se han dado cita en el acto. “Quiero que mis palabras vayan al reconocimiento de los verdaderos protagonistas de la gesta histórica, a sus familiares. Mis palabras son solo un pequeño relato de lo que han vivido ustedes y la sociedad argentina. Ante situaciones traumáticas, tenemos que luchar por el recuerdo, ante el olvido”, expresó.

A continuación, el gobernador recordó los tres grandes terremotos sufridos por San Juan, en 1944, 1977 y 1921. “Hay fechas que está prohibido olvidar por lo que significan y por lo que dolieron y seguirán doliendo. Una de ellas es el 2 de abril, desde 1982 y hasta la fecha. Estas fechas quedan grabadas a fuego en el corazón de los argentinos, los que estamos y los que vendrán. Un pueblo que olvida su historia desnaturaliza su presente y equivoca su futuro y que no sabe de dónde viene y hacia dónde va. Un pueblo que olvida su historia, podría volver a cometer un sinnúmero de errores, que dividirán el corazón de muchas familias argentinas, como las de ustedes”.

El primer mandatario local hizo hincapié en que “deberíamos imaginar lo inimaginable, lo que ustedes sintieron, lo que les dolió y lo que sufrieron y siguen sufriendo. Sentí la obligación moral primero, institucional después, pero sobre todo, la necesidad personal de venir a darles un abrazo simbólico para estrecharnos y encontrar motivos de unión entre todos los argentinos”.

Luego, Uñac recordó: ”Quizás, desde 1983 ustedes fueron parte de la necesaria vuelta a la democracia. Desde 1810 a la fecha los argentinos nos dividimos entre unitarios y federales, entre capitalinos y del interior. Hemos hecho hincapié insistentemente, en que lo que tenemos que poner en el centro son las diferencias, pero creo que es al revés. Los argentinos, de una vez por todas, lo que tenemos que poner en el centro como elemento de unión son las coincidencias. No debería haber un solo argentino no reconozca que Malvinas fue una gesta histórica que pocos se animaron a desarrollas y que desde el continente acompañamos, pero no fue lo mismo”.

En otro párrafo, el gobernador puso énfasis en “el eterno reconocimiento a la tarea que ustedes desarrollaron, a algo que desde 1833 hasta la fecha, la dirigencia política no pudo solucionar, por acción u omisión. Los únicos que dieron una muestra cabal de recuperación formal, fueron ustedes. Por eso la sociedad argentina debe reconocerlo, a quienes cayeron y a quienes están y a cada uno de sus familiares”.

Para cerrar, Uñac destacó: “Queridos veteranos, gracias por permitirnos ser parte de éste hecho tan importante. Es verdad que transitamos un primer momento signado por la desmalvinización, injusta, ingrata innecesaria. Pero es verdad también y lo veo con optimismo, que desde hace algunos años, a cada argentino le duele lo que a ustedes les duele, y siente lo que ustedes sienten. Cada argentino les debe un reconocimiento histórico por el coraje y la valentía. Gracias por tanto, viva la Patria!”.

A su turno, Alberto Hensel agregó: “Nos enmudece escuchar los testimonios de los que fueron parte del combate. El 2 de abril de 1982, los argentinos empezamos a tomar conciencia de que tenemos un derecho sobre esas islas, a la soberanía arrebatada ilegalmente, lo que significó una unidad en los argentinos. La lucha continuó con el proceso de malvinización. Hoy brindamos nuestro homenaje a todos los que dejaron su vida en el territorio argentino”.

Para concluir con su discurso, el ministro aseveró que la Argentina continuará en el reclamo de sus derechos soberanos sobre las islas.

Por su parte, el ex cabo primero Juan Baigorria expresó: “Hoy estamos rindiendo homenaje al primer sanjuanino caído en la Guerra de Malvinas, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, de la que es parte la Promoción 53, Agustín Hugo Montaño, de 25 años de edad”.

Continuando con su discurso, el exsoldado hizo una amplia referencia a la historia del desempeño de los integrantes sanjuaninos de la Gesta y destacó que las Islas Malvinas “son y serán argentinas y deben estar en el corazón de cada argentino. Malvinas tiene que ser cada día y cuando esté en el corazón nuestro, será el primer paso para conquistarla definitivamente. Hoy estamos aquí para honrar a Agustín en el nombre de todos. No debe olvidarse a eses héroes”, culminó.

Posteriormente, Miguel Montaño manifestó se refirió a los presentes y, fundamentalmente, a las madres de los héroes: “Son 23 los sanjuaninos que murieron en la guerra, hombres que dejaron todo por la Patria y que nunca olvidaremos. Sentimos un gran orgullo por ello. Agradecemos a los amigos de la Promoción 53 por el esfuerzo en llegar a nuestra provincia para compartir éste acto”. Para cerrar su alocución, Montaño enumeró a cada uno de los 23 sanjuaninos caídos en Malvinas, mientras que los presentes brindaron un aplauso en su memoria.

A continuación, el excombatiente Andrés Dazo destacó el apoyo del Gobierno Provincial para con los Caídos en Malvinas y se refirió a la concientización de la ciudadanía sobre lo que pasó en esa guerra.

Cabe destacar que Dazo mencionó que “San Juan es, junto con La Pampa, una de las dos provincias con leyes y con un obrar destacado en la contención del veterano de guerra”.

“Fuimos leones, sin distinción de jerarquías, los enemigos vinieron a pelear con indios y gauchos y se encontraron con gente preparada y para ellos van mis respetos, a su coraje y bravura, a veces a cuchillo ante los fusiles. Siempre estuvo presente el respeto del enemigo ante ello”, se despidió el ex combatiente, con un “Viva la Patria”.

Para cerrar el acto, se entonó la Marcha a Malvinas, interpretada por la banda de música El Tambolar del RIM 22 y, posteriormente, los presentes se trasladaron a calle San Luis donde las fuerzas de seguridad de la provincia realizaron desfile cívico militar.

Además de los mencionados, asistieron al acto ministros, secretarios de Estado del Ejecutivo Provincial; jefes de Inteligencia Montaña San Juan, Gladys Riquelme; X Agrupación Gendarmería, Ariel Cámera; delegado Naval en San Juan, Héctor Pérez; Agencia Regional Cuyo, PFA, Silvio Carrizo; jefe de Aeropuerto San Juan, Marcelo Villán; de Policía de San Juan, Luis Martínez; director del Servicio Penitenciario Provincial, Adriel Fernández y el presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Juan, Ariel Palma.

Fuente: Prensa Gobierno de San Juan