Martín: “es ambivalente el dictamen del Procurador”

viernes, 14 de abril de 2023 00:39

Fabián Martín, candidato a vicegobernador por la subagrupación “Cambia San Juan” del frente Unidos por San Juan, calificó de “ambivalente” el dictamen de la Procuración de la Nación sobre la impugnación presentada por la candidatura a gobernador de Sergio Uñac en la Corte Suprema de Justicia.

“El Procurador de la Nación simplemente da un punto de vista que no es vinculante, la Corte no tiene obligación de seguirlo. Le dice a la Corte, mire como en los casos de Río Negro y La Rioja entiendo que esto es una cuestión provincial, pero como la Corte en aquellos casos lo tomó, ustedes sabrán que van hacer. Es ambivalente el dictamen del procurador y no es contundente. Esto ya sucedió y la Corte tomó los casos”, expresó Martín.

El candidato a vicegobernador manifestó que habrá que esperar 15 días para tener una resolución sobre las presentaciones concretadas por la candidatura de Sergio Uñac.

Procuración de la Nación

Este jueves, la titular del Área de Derecho Público no Penal de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Laura Mercedes Monti, se refirió al planteo presentado por el abogado Oscar Cuadros contra la candidatura de Sergio Uñac a gobernador en las próximas elecciones provinciales, el 14 de mayo.

En este escenario, dictaminó que, sin perjuicio, "es la Corte la que decide cuándo intervenir, dada la índole taxativa de la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida por persona o poder alguno (Fallos: 32:120; 270:78; 285:209; 302:63; 322:1514; 323:1854; 326:3642, entre muchos otros), opinando que el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal Máximo".