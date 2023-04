Uñac en Sarmiento: “Hemos planificado obras que lleguen a cada rincón de la provincia”

jueves, 13 de abril de 2023 00:00

Sergio Uñac, gobernador de San Juan y candidato a gobernador del Frente San Juan por Todos, sublema Vamos San Juan, caminó por las calles de Media Agua, departamento Sarmiento, y estuvo junto a algunos de los candidatos a intendente y a diputado departamental.

En el cierre de la jornada, junto al candidato Alberto Hensel, exintendente de Sarmiento y actual ministro de Gobierno de la Provincia, Uñac habló en un acto multitudinario en el local de campaña mediagüino.

El gobernador destacó la tarea y lealtad de Hensel desde que fue intendente de Sarmiento en 2003, luego como ministro de Minería de su primera gestión, secretario de Minería de la Nación, Ministro de Gobierno de la provincia y ahora candidato a intendente nuevamente.

“En la vida uno va conociendo muchos dirigentes y militantes, pero no hay muchos a los cuales uno les golpea el hombro para redoblar la puesta y que acepten el desafío, ese es Hensel”, dijo Uñac.

Agregó que desde su gestión “hemos planificado obras de tal manera que lleguen a cada rincón de la provincia. No queremos dar un paso hacia atrás, no queremos dar un salto al vacío, venimos consolidando una posición y San Juan hoy figura en el contexto nacional”, dijo Uñac.

“El compromiso está cerrado a fuego para seguir transformando la realidad de los sanjuaninos y las sanjuaninas, ustedes saben no hay segunda vuelta, hemos simplificado la obligación cívica del voto, es solo el 14 de mayo, es la fecha en la que se resuelve por única vez quién va a gobernar San Juan y quién va a gobernar Sarmiento. Y yo Les propongo que sea Alberto Hensel y que yo lo pueda acompañar desde la gobernación de San Juan”, dijo Uñac.

Allí se firmó un acta compromiso de obras pedidas para el departamento, un trabajo conjunto desde diciembre de 2023, que incluye: más viviendas, obras de alcantarilla, construcción de drenes principales y secundarios, cloacas, agua potable, acueducto zona Sur, dictado de carreras universitarias, diplomaturas y tecnicaturas en el departamento, refuncionalización de la escuela técnica de Sarmiento y construcción de nueva escuela, entre otras obras.

Estuvieron presentes Víctor Menéndez, secretario adjunto de la CGT y candidato a diputado departamental; el diputado provincial, Eduardo Cabello, secretario general de la CGT; Federico Hensel, diputado departamental; además de los candidatos a concejal.

Alberto Hensel dijo a los presentes que hasta hace algunos años, los intendentes no eran considerados, sin embargo, cuando llegó Sergio Uñac al poder ejecutivo llamó a muchos de los intendentes a formar parte de su gabinete “y me incluyo, nos dio la oportunidad”.

“A la luz de lo que ha realizado en la provincia Sergio, con su visión de futuro basado en la planificación, donde nada se improvisa, donde tenemos un ideal de provincia, queremos también construir un ideal de departamento. Por eso digo que no alcanza con integrarse a la provincia, hoy estamos obligados a traer a San Juan al departamento, esto significa que nuestra gente tenga las mismas oportunidades que se tienen en el Gran San Juan”, señaló Hensel.

“Hicimos mucho pero mucho más vamos a poder hacer de la mano de Sergio Uñac, el 14 de mayo hay elecciones, tengamos presente una cosa: es la única elección, no hay otra vuelta, no nos equivoquemos”, cerró el candidato.

En la Casa Bloquista de Sarmiento, junto a la candidata Silvia Cabrera, Uñac pudo compartir momentos con los vecinos y escuchar sus inquietudes. Allí el gobernador observó que siempre es bueno estar entre correligionarios y compañeros, y destacó que algunas de las carteras más sensibles de su gobierno están lideradas por mujeres, “cada una de ellas se ganaron, desde su trabajo y compromiso, el lugar que están desempeñando. Y ahora podemos tener en Sarmiento una mujer intendenta”.

Agregó que esta gestión ha trabajado mucho en los últimos años y ha logrado una provincia que es la que más ha diversificado su matriz productiva, también se logró una ley de coparticipación municipal que determina de qué fondos y cómo le llegan a cada municipio.

Cabrera contó que hace 40 años y por el voto popular su padre lograba ser intendente de Sarmiento, “hoy quiero ponerme al servicio, a disposición de cada uno de ustedes, por eso nuestro lema es "queremos escuchar".

Dedicada a la docencia y a la educación, esta candidata presentó a todo su equipo y agradeció al gobernador por esta oportunidad.

“Agradecemos que nuevamente en Sarmiento tenemos una lista con los colores blanco, verde y rosa, una lista Bloquista, nuevamente el partido se siente representado en este frente donde estamos porque usted nos ha dado la oportunidad señor gobernador”, dijo la candidata.

Luego, el candidato a diputado departamental Víctor Menéndez dijo que “este 14 de mayo tenemos que acompañar a este gobernador que es uno de los mejores de la República Argentina y un orgullo para San Juan, que ha logrado una provincia ordenada, una provincia en permanente crecimiento, con viviendas, con caminos, con infraestructura, apostando siempre al trabajo”.

Por su parte, Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, secretario de Unidad Gestión del gobierno y candidato a diputado provincial, apuntó que “el bloquismo te va a acompañar Sergio porque sos el gobernador que mejor hizo las cosas, el que ha llevado a la provincia tener algunos de los mejores índices del país y queremos que San Juan siga por este camino”.

Junta Departamental del PJ

Más tarde, Uñac habló en un acto en Junta Departamental, junto al candidato a intendente David Mortensen.

Ante un salón lleno, el gobernador destacó el compromiso de seguir federalizando los fondos que le corresponden a la provincia de San Juan, “para que hasta en el último rincón del departamento más alejado de la provincia, donde haya una necesidad nos debemos comprometer a convertirla en un derecho”.

Uñac señaló que es importante pensar en el triunfo del 14 de mayo, pero también es importante pensar en cómo consolidar lo construido en San Juan, y poner todo el esfuerzo por las cosas que faltan por hacer.

“En Sarmiento se han construido viviendas, cloacas, gas natural, pavimentos, pero queda mucho más por hacer y sé que David y su equipo pueden hacerlo en Sarmiento. El presente y el futuro de San Juan depende de cada uno de nosotros”, dijo el gobernador.

“Los comprometo a que en este último tramo de campaña salgamos a decirle a la sociedad que lo que la política debe hacer es transformar la realidad de cada uno, que la política con mayúscula, esa bien entendida, debe poner el oído fino, receptar las necesidades y transformarlas en realidades.

Este departamento sabe crecer, sabe cómo amalgamar una matriz productiva, que ha podido ensamblar la producción agrícola con la minería no metalífera, este departamento sabe consolidar su presente y construir su propio futuro y parte de eso tiene que ver con su derecho de elegir y de sufragar”, aseguró Uñac.

El candidato a intendente Mortensen destacó la necesidad de seguir construyendo todo lo que Sarmiento necesita.

“Necesitamos unirnos, dejar de lado la grieta y trabajar para que el 14 de mayo Sergio vuelva a ser nuestro gobernador para que en Sarmiento nosotros podamos ser la opción de conducir desde diciembre del 2023. Hay mucho cariño en Sarmiento para usted señor gobernador porque ha sido espontáneo, y ha sabido conducir buscando el bien común de todos. Abrazamos esta causa con valores, con principios, acá hay gente que no es justicialista, pero cree en nuestro gobernador y cree en su proyecto”, dijo Mortensen.

Menéndez volvió a tomar el micrófono para decir que “hay que militar mucho, conversar con los vecinos, tener los ojos bien abiertos, los oídos bien grandes para escuchar a la gente. Sé que nuestro gobernador va a seguir trabajando como lo ha hecho siempre para mejorar la calidad de vida de todos los sanjuaninos y todos los sarmientos”.