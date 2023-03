Ante una multitud, la fórmula Uñac y Andino se presentó en Chimbas

viernes, 31 de marzo de 2023 08:07

Con un imponente marco de público, el Club Independencia Villa Obrera fue el escenario de la presentación de algunos candidatos a intendente y diputado departamental de Chimbas, del sublema Vamos San Juan, fórmula encabezada por Sergio Uñac - Cristian Andino, del Frente San Juan por Todos.

Los candidatos a intendente por Chimbas son: Liliana Estela Alaniz, Miguel Ángel Montaña, Ricardo Daniel Firmapaz, Roberto Andrés Castro Juárez, Carlos Nicolás Gómez Argüello, Antonio José Camacho López, Andrés Horacio Chanampa Nieri, Jorge Andrés Miranda y Diego Pastén. Mientras que el candidato a diputado por Chimbas es Mario Ramón Tello.

Antes de entrar al club, Uñac dijo en rueda de prensa que Chimbas es un departamento en el que esta gestión trabajó mucho en obras de viviendas, pavimentos, cloacas, el Costanera Predio Ferial, iluminaciones, obras de gas, y más. “Todos esto logró cambiar la calidad de vida de los chimberos y venimos a reconfirmar esta relación y este amor que hay desde el 2015 entre quién habla, ahora también con Cristian Andino, y las familias chimberas”, señaló el gobernador.

Luego, en el acto de presentación, el gobernador señaló que muchas veces visitó el departamento en el que se concretaron un sin número de obras que cambiaron la vida de los habitantes de Chimbas. “Quiero que sean ustedes transmisores a cada una de las familias de este hermoso departamento que este gobernador en el año 2015 puso el ojo n Chimbas, donde había que hacer obras y realizaciones que mejoraron la calidad de vida de cada uno de los vecinos del departamento. Y no declamamos, practicamos, construimos, realizamos e inauguramos un sin número de obras”, dijo Uñac.

Destacó después la labor de Cristian Andino en San Martín, donde logró construir mil viviendas con apoyo provincial y nacional, “gestión que debería ser imitada por otros intendentes para que la construcción de vivienda se vea aumentada también por la gestión municipal”, destacó el gobernador.

Algunas frases especiales de Uñac fueron para enumerar las obras realizadas durante su gestión, como barrios, Ruta 40, pavimentos, el parque departamental, el predio ferial, iluminación de calles, entre muchas otras obras. “Chimbas necesitaba todo eso para que los chimberos hoy se sientan orgullosos, porque San Juan también es Chimbas creciendo y generando oportunidades para las familias de este departamento”, señaló.

La diversificación de la matriz productiva que generó más puestos de trabajo hoy se materializa en la última cifra del INDEC que ubicó a San Juan con un 2,9 % de desempleo, una de las más bajas del país. “Pero nosotros con Cristian y con estos candidatos nos comprometemos a seguir haciendo bajar ese porcentaje, porque en ese 2,9 hay familias de San Juan y que necesitan recuperar el trabajo digno, y juntos lo vamos a hacer”.

A su turno, el candidato a vicegobernador y actual intendente del departamento San Martín, Cristian Andino, dijo estar orgulloso de acompañar al mejor gobernador de la Argentina. Contó a la audiencia chimbera que siendo joven se sintió atraído por la política como la herramienta que le permitiría cambiar la realidad de su departamento que seguía aletargado.

Comenzó como concejal hasta llegar a ser intendente. “Ahí nos conocimos con Sergio, ambos sabemos que, cuando se hacen bien las cosas y se trabaja por la gente, se transforman las realidades, porque eso es la política”. Contó que Uñac le pidió que sea su compañero de fórmula hace pocos días. “No me quedan más palabras que agradecimiento y decirle Sergio, acá tenés un soldado que va a trabajar para que en San Juan se sigan haciendo realidad los sueños y para que en Chimbas se sigan haciendo realidad los sueños de los chimberos”.

Los candidatos

Mario Tello, exintendente de Chimbas y ahora candidato a diputado departamental, contó que fue Uñac quien les dio recursos a todos los intendentes de San Juan, incluidos los que hoy son oposición, para que tuvieran herramientas para crecer.

“Reconozco en Sergio ese sentido de estadista, ese sentido de creador, sin hacer demagogia, y ese sentido generoso de haberle brindado a varios que hoy han especulado a pesar de todo lo que recibieron”, dijo Tello.

Cerró con una frase de unidad: “Tenemos que estar unidos en Chimbas, tenemos que entender el término de la lealtad. Apoyen a nuestros candidatos a intendentes, ustedes que han venido de corazón hasta acá”.

La candidata a intendenta Estela Alaniz, confesó que estaba muy emocionada de volver al protagonismo político en Chimbas. Destacó que hoy las mujeres están reivindicando la lucha de la compañera Evita acompañando a Sergio Uñac “que ha hecho muchísimo por el departamento de Chimbas y hoy las obras superan las palabras. Chimbas era un departamento muy pobre, no tenía el crecimiento que hoy podemos palpar”, dijo Alaniz.

El candidato Miguel Ángel Montaña dijo que San Juan ha tenido una transformación, “y Chimbas también la tuvo de la mano de Sergio Uñac, él creó este Chimbas con un predio ferial que es orgullo del departamento, tenemos un Chimbas iluminado, con pavimento, con cloacas, gracias a su política de Estado para hacer crecer al departamento gracias Sergio Uñac”.

Montaña agradeció el lugar otorgado a los trabajadores del movimiento sindical.

También habló el candidato a intendente Ricardo Firmapaz, quien destacó que: “Debemos convertirnos cada uno de nosotros en soldados de nuestro gobernador, no hay alternativa para nosotros. En armonía, con alegría, salgamos a las calles a golpear las puertas para que este 14 de mayo Cristian Andino sea vicegobernador y Sergio Uñac sea nuevamente gobernador de San Juan”.

José Pepe Camacho, candidato y exintendente de Chimbas, destacó que es un orgullo volver a presentarse. Señaló la situación política de la Argentina y llamó a la reflexión a los presentes. “El candidato a gobernador de la oposición votó en contra de los obreros de viña, votó en contra de los intereses de San Juan, y votó a favor de Larreta, y como broche de oro no dio quórum y estaba en contra de la moratoria previsional, votó contra 15.000 humildes sanjuaninos que no se podían jubilar”, dijo Camacho.

Luego fue el turno de Diego Pastén quien agradeció la posibilidad de que los movimientos sociales estén representados. “Decidimos acompañar a Sergio Uñac, que le tocó gobernar con un gobierno nacional opositor, que le tocó enfrentar las consecuencias de un terremoto, que le tocó enfrentar la pandemia, ahora la sequía, el fuego en Zonda, y gobernó para todos nosotros”.

También emocionado, el candidato a intendente Roberto Castro Juárez agradeció a la gente de Libres del Sur. “Soy un simple trabajador que batalla día a día. Este departamento está muy lindo, pero se han olvidado de los jóvenes, que les falta cultura, inculcarles el valor del trabajo, educación y respeto, eso queremos hacer si llegamos a la intendencia. Nuestro apoyo es para Sergio Uñac y Cristian Andino”.

Jorge Miranda, candidato a intendente, señaló que “estamos acá porque el pueblo chimbero es leal. ¿Cómo no vamos a estar apoyando al compañero Sergio Uñac? De acá nos vamos con una frase: Mejor Uñac, porque sin él en Chimbas hubiéramos seguido siendo el fondo de la Ciudad. Por eso vamos a ir casa por casa a decirle a los chimberos que lo que se ha logrado acá ha sido voluntad política del compañero Sergio Uñac”.