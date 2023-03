La Capital de San Juan, el noveno municipio en tener su Digesto

miércoles, 29 de marzo de 2023 19:04

Tras dos años aproximadamente de intenso trabajo por parte del equipo del Digesto Jurídico de la Cámara de Diputados, el vicegobernador Roberto Gattoni en ejercicio del Poder Ejecutivo, hizo entrega del Digesto Municipal al intendente de la Ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi.

El acto se realizó en el auditorio Emar Acosta del edificio Anexo de la Legislatura. Participaron también los secretarios, Legislativo, Nicolás Alvo; y Administrativo, Roberto Iglesias; el vicepresidente primero en ejercicio del Poder Legislativo, Eduardo Cabello; la diputada departamental, Celina Ramella; la legisladora Fernanda Paredes; y el presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan, Ariel Palma.

En la ocasión, el vicegobernador manifestó “hoy me acompaña acá, recibiendo institucionalmente en su carácter de intendente de la Capital, quien fue el ideólogo de la creación de los Digestos provincial y municipales. Sin duda tiene una fuerte carga emotiva que quien pensó y puso en funcionamiento el primer Digesto Provincial y se terminó cuando él era secretario Legislativo hoy esté recibiendo este Digesto Municipal”.

Luego destacó que se trata del noveno Digesto Municipal finalizado y expresó “no es poca cosa el trabajo y también el reconocimiento a ese equipo que ha liderado Nicolás Alvo que conforma aproximadamente treinta personas para poder contar con estos digestos. En el caso particular de Capital, el convenio se firmó en noviembre de 2020 en plena pandemia, y eso no fue un obstáculo para trabajar y cumplir con el compromiso que en su momento asumimos con Ariel Palma. Me acuerdo que él nos visitó y este digesto iba a estar listo antes que culminara la gestión y después nos llevamos una sorpresa importante: había casi doce mil ordenanzas. Era aproximadamente el mismo volumen que el Digesto Provincial, y el haber quedado solamente alrededor de 750 ordenanzas vigentes habla de la magnitud del trabajo que ha sido y también de la simplicidad, de la transparencia, de la mejor calidad de información que se le brinda al ciudadano”.

Cabe señalar que los departamentos que ya recibieron sus Digestos Municipales son: Santa Lucía, Rawson, Pocito, Chimbas, Zonda, Jáchal, San Martín y Rivadavia. Capital se une constituyendo el noveno Digesto Municipal en ser finalizado.

“Mi reconocimiento a los que han trabajado incansablemente en esto. Instarlos a que sigamos trabajando para que tengamos los diecinueve municipios con Digestos ordenados. Para cerrar voy a recordar aquella frase que dijo Emilio Baistrocchi cuando arrancó con el Digesto Provincial, “menor burocracia es mayor Democracia”, concluyó el titular del Poder Legislativo.

A su turno, el intendente Emilio Baistrocchi recordó una anécdota del año 2012 cuando comenzaron con el Digesto y comentó que la Cámara contaba con una página vieja que permitía buscar las Leyes pero éstas no estaban ordenadas y contenían una leyenda en rojo que decía que ni la página ni la Legislatura garantizaban su vigencia.

Seguidamente subrayó “las Leyes nos dan previsibilidad, seguridad jurídica, y en ese momento, el ordenamiento jurídico que teníamos no nos daba ningún tipo de certeza, ni desde la parte Legislativa que es quien produce las leyes ni desde la parte del Ejecutivo mismo, que es el que las publicaba pero que tampoco tenía una noción de la vigencia”.

“En ese momento se pensó en generar una metodología, se llamó aquellas personas que conocían sobre el tema y se comenzó a trabajar. Luego de todo ese proceso, el cual ustedes conocen, el que hoy la Municipalidad de la Capital pueda ser el noveno municipio que lo tenga y de la envergadura que significa la cantidad de ordenanzas”, sostuvo Emilio Baistrocchi.

Una vez finalizadas las palabras de las autoridades, el vicegobernador Roberto Gattoni realizó la entrega del Digesto.