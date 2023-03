Uñac sobre la presentación de impugnación de su candidatura: “es la Justicia la que se tiene que expedir”

martes, 28 de marzo de 2023 00:00

Tras la presentación de las listas de candidatos ante la Justicia Electoral, la campaña política comienza a tomar ritmo rumbo a los comicios del 14 de mayo. Sergio Uñac, gobernador de San Juan y candidato de la subagrupación “Vamos San Juan” del frente electoral San Juan por Todos, protagonizó dos encuentros relevantes. El primero con los candidatos a intendentes en Chimbas y el segundo la presentación de los candidatos en su tierra natal, Pocito. En la oportunidad se refirió a la presentación de su impugnación a su candidatura a la gobernación.

“No me compete a mi hacer ningún tipo de análisis, es la Justicia la que se tiene que expedirse y obviamente me he presentado porque estoy habilitado constitucionalmente. Esto es lo que yo puedo expresar al respecto. Yo no modifique la constitución. Fue modificada antes que yo llegue a la vicegobernación. No mucho más que agregar”, expresó Uñac en rueda de prensa.

Posteriormente, el candidato de la subagrupación “Vamos San Juan” expresó que será la Justicia quien deberá definir las presentaciones judiciales. “Respetamos la presentación, no estamos de acuerdo con ella. Definirá la Justicia, me imagino local y en el caso de que el resultado sea desfavorable hacia mí iré en apelación y si es viceversa irán ellos hasta llegar al máximo tribunal de Justicia”, sostuvo.

También Uñac relató el contenido del encuentro mantenido con los candidatos a intendentes en departamento de Chimbas. “Les hemos pedido que le cuenten a la sociedad chimbera todo lo que se ha realizado, en cloacas, pavimentos, la obra de la Ruta Nacional 40 y el Predio Ferial que ha concretado el Gobierno de la Provincia, los sanjuaninos en el departamento”, manifestó.

Uñac elogió el trabajo concretado por su compañero de fórmula, el intendente Cristián Andino durante estos días y contó cual será el eje de la campaña electoral. “He estado trabajando codo a codo este fin de semana. Es una persona extremadamente inteligente y leal. Nos hemos amalgamado muy bien. Nosotros vamos a estar en contacto con nuestros dirigentes de cada departamento y los vecinos. Ponemos en valor lo que hemos realizado en San Juan, la provincia con mayor generación de energía solar y con un bajo índice de desempleo. Vamos seguir trabajando para bajar más ese índice”, concluyó.

En Pocito se concretó la presentación de los candidatos a intendentes Fabián Aballay, Gerardo Torrent, Fabián Romera, Mario Gaitán y a José Más por la subagrupación “Vamos San Juan”. "Hoy vengo a decirles que estos candidatos a intendentes son quienes aseguran la continuidad del progreso en Pocito, quiero que sepan que en cada uno de ellos está depositada la confianza de este gobernador y candidato a gobernador, para seguir haciendo de Pocito uno de los departamentos más relevantes en el contexto provincial”, dijo Uñac.

Los candidatos

Fabián Aballay, actual ministro de Desarrollo Humano, expresó que todos los presentes, y los candidatos a intendente, “venimos a hacer público nuestro compromiso de trabajar por vos Sergio, siempre respaldando este gran proyecto político que ha hecho crecer a San Juan y que lo seguirá haciendo los próximos cuatro años”. “Gracias Sergio por todo lo que nos brindaste cuando te iniciabas en el camino de la intendencia como uno de los intendentes más jóvenes del país y pudiste continuar la gran tarea de tu padre. Yo tuve la posibilidad de darle continuidad a esa magnífica obra que en su momento inició el Coco, la siguió Sergio, y pudimos lograr cosas importantes para Pocito como el nuevo hospital, la obra de cloacas, la nueva Escuela de Educación Especial Múltiple y tantas otras cosas”, dijo Aballay.

Fue el actual secretario de Hacienda y candidato a intendente, Gerardo Torrent, quien señaló que aunque los candidatos son muchos, cada uno tiene distintas ideas de cómo materializar las soluciones para cada uno de los pocitanos. “Pero ninguno de nosotros nos consideramos como adversarios; al adversario hay que salir a ganarle la elección el 14 de mayo para que la fórmula Uñac-Andino sea quien lleve nuevamente los destinos de San Juan”, dijo.

A su turno, el candidato a intendente Fabián Romera, médico, puso el foco en las sensaciones y la energía de la gente. “Me quedo con este calor de la gente de Pocito apoyando este proyecto. Hoy venimos a hacer todo lo que podamos hacer para que Sergio Uñac siga en la gobernación de la provincia”.

El candidato Bloquista a intendente, partido que integra el Frente de Todos, Mario Gaitán, señaló que “venimos a ofrecer nuestro corazón y nuestra fuerza. Siento una alegría enorme de estar representando a mi querido partido Bloquista que acompaña un proyecto que ha hecho crecer a San Juan. Nos sentimos plenamente orgullosos de estar aquí”.

José Más, también candidato a intendente, expresó: “Esta es una noche para que tengamos presente que este proyecto, suma al crecimiento de todo San Juan”.

Por último, habló la candidata a diputada departamental, Estela Maris Caparrós. “Quiero agradecer a todos ustedes que han confiado en este proyecto político, en este equipo que sigue trabajando por todos; y quiero decirles que esta vez las mujeres vamos a ser protagonistas gracias a la ley de paridad de género. Los invito a seguir acompañando este proyecto que conduce nuestro gobernador Sergio Uñac”.