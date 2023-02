Uñac sobre Gioja: "no me cabe duda que va a jugar dentro del frente"

martes, 7 de febrero de 2023 11:14

El gobernador Sergio Uñac habló este martes acerca de cómo se va configurando el panorama de la campaña política, tras los anuncios de aspiraciones a dirigir la provincia de José Luis Gioja (Vamos San Juan) y Marcelo Orrego (subagrupación Cambia San Juan). Fundamentalmente, se mostró a favor de un acuerdo con el legislador nacional oficialista, de cara a los comicios de mayo.

En diálogo con la prensa, tras un acto en Casa de Gobierno, dijo sobre el lanzamiento del diputado nacional Marcelo Orrego que "la democracia se fortalece con la mayor cantidad de dirigentes que promuevan y presenten propuestas a los sanjuaninos. Es muy significativo su aporte". Por otra parte, no se hizo eco de las declaraciones de Orrego en su presentación.

Mientras que, al ser consultado si se reunió con José Luis Gioja, afirmó: "todavía no. Es una persona de mucha trayectoria y en su aporte hará propuestas destacadas a los sanjuaninos. Es una persona que gobernó tres veces la provincia y tiene una vasta experiencia de cómo poder hacerlo. Creo que (la campaña) será una competencia de proyectos, de planificaciones y propuestas además de plataformas, en el frente que represento que es "San Juan por todos".

Afirmó que por estos días "estamos conversando con todos los dirigentes departamentales y hay buen diálogo. Tenemos una cantera de dirigentes muy importantes y algún roce va a ver y se abordará. Hay un frente de sectores sindicales que apoya a "San Juan por todos".

Sí destacó que "no me imagino a José Luis Gioja presentándose por fuera. Vamos a lograr un acuerdo. Tengo todas las expectativas de que podamos abordarlo pero además Gioja es peronista y no me cabe duda que va a jugar dentro del frente. Obviamente vamos a charlar algunos temas y lograr una competencia que enriquezca la política sanjuanina. La experiencia de él y la mía demuestran que San Juan ha crecido en los últimos 20 años. Será una competencia legal y con el aporte de cada uno, que es mucho. Propondremos, cada uno, un esquema para que San Juan siga creciendo".

También señaló que sobre la fecha de presentación de listas, oficializará el nombre de su compañero/a de fórmula.