Marcelo Orrego lanzó su candidatura a gobernador de San Juan: "tengo experiencia y juventud"

Marcelo Orrego presentó su candidatura a gobernador de San Juan, este lunes, con la subagrupación que lidera "Cambia San Juan". El diputado nacional y exintendente de Santa Lucía señaló que trabaja en un proyecto joven e innovador para la provincia, de cara a las próximas elecciones.

Estuvo acompañado por Fabián Martín, Enzo Cornejo, Nancy Picón y Rodolfo Colombo, entre otros referentes del frente.

Destacó en diálogo con la prensa que "estoy feliz; es un día especial para mí. Estoy convencido que vienen tiempos nuevo para San Juan y nuevas ideas. También que será un antes y un después. Quiero decirle a la gente, humildemente y con muchas ganas, que tengo la experiencia y la juventud y quiero ser gobernador de San Juan. El momento es hoy y ahora. Voy a poner todo lo que pueda; el esfuerzo para hacer lo que veníamos haciendo: tocar cada puerta a lo largo y ancho de la provincia".

Agregó que "la inmensa mayoría de los sanjuaninos lo está pasando mal. Hay una coincidencia, entre los que la pasan mal y los que tienen suerte de estar bien: todos quieren un cambio con certeza, no con saltos al vacío. Vamos a continuar con lo que está bien y fortalecerlas y tendremos la valentía y el coraje de cambiar aquellas cosas que están mal. No me temblará la mano para eso".

Destacó que no anunciará aún a su compañera/o de fórmula sino que quería compartir parte de su proyecto. "Vengo a poner todo mi compromiso y decirle a la gente que tengo ganas de tomar este desafío. La campaña no comienza hoy para mí, sino que inició en el 2019; no dejé de trabajar nunca. Me dediqué a recorrer San Juan".

Orrego expresó que a lo largo de este tiempo pudo diferenciar "dos San Juan: el de la insatisfacción y de los que quieren pero no pueden, ya sea estudiar, trabajar o tener una vivienda y otro, de quienes les va bien. Necesitamos un San Juan donde todos seamos iguales y valga la pena vivir e invertir. Además, la provincia está entre las tres que peor nivel educativo tiene, según el Observatorio Argentino de la Educación".

Manifestó que entre sus bases "creo en la cultura del trabajo y del esfuerzo; del respeto y yo quiero eso para San Juan. Si llegamos a la gobernación, aplicaremos políticas fuertes; de "shock" y de segunda y tercera generación. Nuestros programas van dirigidos a cuidar a las familias: educación, salud y seguridad, por ejemplo". Además, pidió mano dura para abordar el narcomenudeo. "Estas son las cosas que poco a poco vamos a ir cambiando", dijo.

El candidato a la gobernación expresó que impulsará un modelo de "aprender, trabajar y producir. Necesitamos dar herramientas de educación, generar fuentes de trabajo para vivir dignamente. La dignidad la da el trabajo. Es lo que los padres quieren para sus hijos. En esto, hay que apoyar a las PyMEs que generan el 70% del trabajo en nuestro país. El trabajo es fundamental y el sector público y privado tienen que trabajar en conjunto".

Acerca del trabajo o alianzas con otros frentes, expresó que "invito a todos los sanjuaninos de bien, más allá del color político que tengan, a sumarse. Porque esta elección es bisagra; un antes y un después". En este contexto criticó al presidente Alberto Fernández: "no reconoce que existe la inflación. La gente no llega a fin de mes; se derrite el dinero en las manos. Hay madres que engañan el estómago con mate a la noche porque no tienen qué comer. El gobierno local apoya todas las políticas nacionales y con ello, este es el momento del cambio".