Uñac prometió "trabajar para una solución definitiva" para "paliar las consecuencias" de las crecientes

viernes, 24 de febrero de 2023 13:07

El gobernador Sergio Uñac prometió comenzar a trabajar en un proyecto con Hidráulica y el municipio de Calingasta para una solución definitiva del problema de las crecientes en Barreal. Esta iniciativa fue comunicada este viernes en su visita al departamento después de que el jueves se diera una torrencial lluvia que generó que la creciente circulara por las calles.

"Lo complejo que fue hace pocas semanas, ahora otra vez tarde-noche. Ayer tuve contacto con el intendente y quise estar de manera presencial", comenzó expresando el gobernador a los vecinos quien destacó que el gobierno Provincial aportará "materiales y dinero para que se de la recuperación de las viviendas dañadas sin que esto implique que los vecinos se vayan a otro lugar".

Producto del agua, el relevamiento realizado por el municipio dio cuenta que hay 30 casas dañadas y tres familias permanecen evacuadas hasta tanto se pueda solucionar el problema. A partir de esto se brindará la "ayuda necesaria para enmendar el daño que hizo la lluvia".

"La idea es hacer un proyecto con ingenieros del departamento de Hidráulica. En barreal no pasaba y nos quedamos quietos pero hay que trabajar para una solución definitiva. Una solución no puede parar pero sí paliar las consecuencias", explicó Uñac subrayando que se va "trabajar en un proyecto definitivo para ver cómo hay que hacer" para que las crecientes no se sigan dando de esta forma.