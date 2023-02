Capital convocó al "Presupuesto Participativo 2023" por 169 millones de pesos

jueves, 16 de febrero de 2023 10:00

En el norte de Capital quedó inaugurado el nuevo espacio verde de Villa Juan Jufré. La obra fue pedida por los vecinos que debatieron y consensuaron el proyecto. En el acto de estreno se anunció la convocatoria para inscripción de peticiones vecinales para este año.

"Este era un baldío inmundo. Ahora es una belleza", con esas palabras describió el vecino Julio Lépez el sentido de las obras del Presupuesto Participativo de Capital. Mediante esta iniciativa, los vecinos de Villa Jufré impulsaron su proyecto comunal para que la Municipalidad de Capital construyera un moderno paseo peatonal y espacio verde en lo que había sido siempre un basural en Monteagudo y Jujuy, Concepción.

El paseo fue bautizado “Tinkuy” por los vecinos. Es un vocablo quechua que significa “encuentro”. La obra contó con iluminación LED, mobiliario urbano, aparatos de gimnasia y parquizado. Asimismo, en la zona circundante se realizó el cambio de luminarias a tecnología LED en el cuadrante de Lateral Sur de Av. de Circunvalación, Tucumán, Juan Jufré y Caseros.

El intendente Emilio Baistrocchi encabezó el corte de cinta que simbólicamente habilita las obras. “Estamos en una zona de Concepción que hacia muchísimos tiempos no tenía cambios, no tenía inversión. Y decir también que no es una obra aislada, porque en todo este tramo de Concepción, del barrio Uruguay, en el barrio Comandante Cabot, en el Costa Canal 1, en el Costa Canal 2, en el barrio Misiones y en Las Rosas, entre otras” recordó Baistrocchi.

Acto seguido el jefe comunal convocó a los capitalinos a inscribir sus barrios en la edición 2023 del Presupuesto Participativo. “Hemos pasado de $42 millones para este programa en 2022 a un presupuesto participativo de $169 millones para el 2023. Y además apostando en este año a que el Municipio de la Capital tiene el mayor presupuesto en obra pública en más de 35 años” dijo Baistrocchi.

Por su parte el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Palma, destacó el buen clima de trabajo que hubo el año pasado entre vecinos, concejales y equipos técnicos para formular los anteproyectos y debatirlos. “Fueron 72 reuniones en las que nos recibieron de la mejor manera, en los 4 distritos, y esto dio el fruto de un trabajo con mucha escucha y participación”.

En estas semanas se publicará en la web www.municipiosanjuangob.ar el formulario para inscribir barrios que quieran participar del Presupuesto Participativo 2023.