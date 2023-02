Alejandra Venerando lanzó su carrera hacia la intendencia de Rivadavia

miércoles, 15 de febrero de 2023 10:52

Alejandra Venerando, ministra de Salud de la provincia, formalizó este miércoles su candidatura a la intendencia de Rivadavia, apoyando la reelección del gobernador Sergio Uñac y bajo la consigna "Rivadavia está para más".

Señaló en rueda de prensa que "estamos convencidos que necesitamos un cambio para el departamento. No nos queremos conformar con lo que está sino seguir transformando el departamento y conformarlo como una ciudad estratégica o "de los 15 minutos". En pandemia, la gente podía salir cerca de su casa y el modelo de los 15 minutos marca esto: que haya servicios y lo que necesita, muy cerca. Rivadavia está para más".

Puntualizando sobre servicios, la candidata expresó que "se necesita una ventanilla única en la municipalidad, además de trabajar más en urbanización del departamento: a ella sumamos más iluminación y seguridad. También, trabajar en la política del deporte. Para ello, podemos trabajar con Seguridad, con la colocación de más cámaras y Deporte a nivel provincial para que la Revolución deportiva llegue con más fuerza. También reforzar más las iniciativas desde el municipio en el turismo, cultura y con el sector comercial".

Habló de instalar "tótems de seguridad" con botones antipánico "para que haya una comunicación inmediata y una ayuda en los casos que así lo requieran".

Señaló que "la pandemia nos marcó cuáles son las prioridades y nos expuso a trabajar de forma conjunta. No me veo de otra manera que trabajando codo a codo con el vecino, escuchándolo. No podemos estar aislados ni disgregados; hay que interactuar con otros departamentos".

Por otra parte, Venerando opinó acerca del conflicto que contratados plantearon en el municipio de Rivadavia: "es mano de obra capacitada y considero que nadie debe ser despedido. Hay que transmitirle la tranquilidad al trabajador, que necesita su fuente de trabajo".

La ministra señaló que, en los operativos de salud en el departamento, tuvo contacto con las necesidades del departamento y que ella propuso al gobernador Uñac ser candidata. "Estoy motivada y muy contenta con el desafío. Queremos que los servicios lleguen a todos los sectores del departamento", agregó.