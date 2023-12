Munisaga en su asunción en Rawson: "Voy a ser un intendente cercano al que necesita"

sábado, 9 de diciembre de 2023 21:23

Este viernes en la plaza de Villa Krause, Carlos Munisaga asumió como intendente de Rawson y antes de dirigirse al espacio verde acompañado por la Comisión de Exteriores, en el palacio municipal habló con la prensa con un claro mensaje a los vecinos del departamento.

"Con felicidad estamos dando inicio a la ejecución de un sueño que hemos alcanzado, gobernar el departamento de Rawson, haber tenido la bendición del pueblo para hacernos cargo de los destinos del municipio. Tengo sensaciones de felicidad, de agradecimiento y un compromiso enorme, una responsabilidad enorme de hacernos cargo para que esta ciudad que amamos, que abrazamos, sea próspera, una ciudad que avanza y poderla consolidar como el departamento que es el motor de crecimiento de la provincia", dijo Munisaga en rueda de prensa.

El intendente electo se mostró firme en su mensaje y ante el apoyo de la gente que se congregó en la plaza para acompañarlo, expresó: "Rawson necesita un intendente que esté presente, que sea activo, que tenga el empuje y promoción para que el departamento se pueda desarrollar. Venimos con prioridades que van a estar enfocadas, a partir del cuidado de los recursos, a limpiar. El tiempo tiempo de gestión va a estar volcado a limpiar, a lucir, a embellecer el departamento. Nos vamos a comprometer con el que produce, el que trabaja, el que emprende, para que le vaya bien".

Y agregó: "Voy a ser un intendente cercano que no va a ser indiferente al que necesita, frente al que está pasando un mal momento, que necesita que le tiendan la mano y se va quedando con el agobio de tiempos difíciles".

"Vamos a dejar la piel, somos conscientes que no hay más tiempo de perder. El municipio está en emergencia, no tiene el equipamiento suficiente para limpiar y cumplir, no vamos a privatizar el servicio, nos hemos hecho cargo en este tiempo de transición para encontrar los medios, recursos e instrumentos financieros necesarios que vamos a poner a disposición. Un nuevo sistema de recolección de residuos que ya está listo", finalizó Munisaga.