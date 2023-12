Desde Orrego a Basualdo y Gioja: mirá quiénes fueron a la asunción de Miodowsky

viernes, 8 de diciembre de 2023 21:38

Este viernes, a las 20, comenzaron los actos de asunciones en San Juan. En esta oportunidad, Sergio Miodowsky asumió como intendente de Rivadavia, y distintos mandatarios lo acompañaron en el evento.

El gobernador electo Marcelo Orrego; vicegobernador electo Fabián Martín; diputada nacional, Nancy Picón; ex senador nacional Roberto Basualdo; ex diputado nacional José Luis Gioja; el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo; ex intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja; intendenta electa de Chimbas Daniela Rodríguez; ex diputado provincial Andrés Chanampa; entre otros dijeron presente en el acto de asunción.

A continuación las fotos: