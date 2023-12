Ley Ómnibus: para Peluc, "todos tenemos que hacer un esfuerzo"

jueves, 28 de diciembre de 2023 12:46

El presidente Javier Milei envió este miércoles al Congreso de la Nación el proyecto denominado "Ley Ómnibus", que contiene 664 artículos que suman más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en su reciente DNU. La iniciativa generó reacciones de diferente sectores y un firme apoyo de los integrantes y socios del partido Libertario. Entre ellos, el diputado nacional por San Juan y referente oficialista nacional en la provincia, José Peluc destacó que impulsarán que se trate pronto en el Congreso y marcó su posición frente a las retenciones que afectarían a la vitivinicultura.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Peluc consideró que "es una ley que nos va a permitir a los sanjuaninos y a los argentinos en definitiva, tener la libertad de vivir; la libertad de vivir sin miedo, de tener la libertad de aprender, la libertad de vivir sin inflación, la libertad de la política, de un Estado eficiente y austero. En ese concepto es que se propone esta ley por parte del Ejecutivo".

También tuvo una reacción crítica acerca de la convocatorias de CGT y movimientos políticos y sociales: "los gremios tienen que defender lo suyo. Porque ellos no están defendiendo en este caso a los trabajadores; están defendiendo los intereses como gremio. Tanto el DNU como la Ley Ómnibus hablan de eliminar burocracia, tratar de hacer todo más directo, sin tanto intermediario. Si somos prácticos y decimos lo que es, es en esa dirección donde vamos. Si tenemos ese respeto de poder llevar a cabo una objetividad para tratar estos proyectos, no debería haber mucha manifestación. Lo que tendríamos que tener es más apoyo y ver que lo podemos mejorar."

Consultado por los puntos relevantes que afectarían directamente a San Juan se refirió al esquema de retenciones para la industria vitivinícola, uno de los sectores importantes de la economía y producción locales. "Es algo que se va a conversar en las comisiones. Por supuesto que no estaría de acuerdo que se le imponga un impuesto a la vitivinicultura, fruto de que uno conoce y viene de ese rubro. Sé que el margen de ganancia no es tan amplio como parece. Por supuesto que en un Estado de libre comercio también abre las puertas de que todo lleve una retención en virtud de la emergencia que vive la Argentina. Y de esa manera, todos tenemos que hacer un esfuerzo", aseguró.

En otro ámbito, el de la representatividad legislativa, habló sobre la posible modificación de la configuración del Congreso que haría que San Juan pierda un legislador. Peluc insistió en el esquema de un Estado eficiente y por ende, de menor dimensión. "Si modificamos la cantidad de habitantes por representación, va a ser igual la modificación en todo el país. San Juan no va a perder ningún status, ni ningún representante; va a seguir teniendo lo mismo en cantidad de habitantes. Una forma de achicar el gasto público también es hacer más eficientes las representaciones políticas, o de los frentes cuando van a un acto eleccionario. Y todo esto en virtud de tener un Estado más pequeño. No se puede seguir manteniendo un Estado tan grande. Por un lado se dice que no hay recortes hacia la casta y tiene que empezar a venir una modificación".

Sobre la llegada del proyecto a las Cámaras y su tratamiento, acerca de los tiempos que rigen, destacó que se avanza en las conformación de las comisiones y ya se acciona en el análisis. "Lo estamos estudiando (al proyecto) desde anoche, y hoy tenemos reunión de bloque. Ayer ya tuvimos una y vamos a impulsar que se trate lo más rápido posible, pero también depende de la justicia política de los otros bloques", dijo.

Y aclaró que "hay que tratar el proyecto completo. Este es un mensaje del Presidente, no es una sesión ordinaria. Nosotros queremos que estas reformas se pongan en marcha de inmediato, pero esto depende de la voluntad de los otros bloques también. El quorum no lo damos nosotros solos ya que necesitamos la participación de las comisiones".