Orrego: "debe ser la peor crisis económica del país y me ha tocado gobernar en estas circunstancias"

miércoles, 13 de diciembre de 2023 09:24

El titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, presentó en la tarde del martes una serie de medidas para enfrentar la crisis económica. El anuncio lo realizó después de mantener reuniones con el presidente Javier Milei para delinear los detalles.

En el paquete que dio a conocer y que denominó "de emergencia económica", el referente enumeró 10 medidas económicas que se implementarán a partir de los próximos días.

En este escenario, el actual gobernador de San Juan, Marcelo Orrego sostuvo a la prensa que "los anuncios fueron bastante fuertes, crudos, en el sentido de que no se escatimó nada en decir las cosas. A la provincia le va a impactar de un forma importante". Luego, sumó: "más del 82% de los recursos que tienen San Juan provienen del estado nacional. Entonces, evidentemente como vamos a elaborar un presupuesto en base a la nada misma".

Por otro lado, Orrego subrayó: "el tema de la obra pública es lo que más nos importa. Para nosotros hacer una escuela, hospital o generar un camino es más que importante. Toda la obra que se hizo en San Juan se realizó con fondos nacionales. Voy a seguir gestionando, lo bueno, es que las obras que están comenzadas no se las va a tocar".

Además, remarcó que estas medidas van a impactar a todas las provincias del país. "Veremos como hacemos primero para seguir gestionando y ver otras formas de financiamiento. San Juan tuvo muchas crisis económicas, pero de la profundidad de las que me toca asumir debe ser la peor de toda la historia. Me tocó gobernar en esta circunstancia y en ese sentido vamos a poner lo mejor de nosotros. Voy hacer muy estricto con la administración del estado, de invertir realmente en lo que la gente necesita. Tomo decisiones pensando en la gente, pensando en los sanjuaninos", cerró.

Las 10 medidas de Luis Caputo:

1) No se renuevan contratos laborales en el Estado con menos de un año de vigencia.

2) Suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año.

3) Reducción de la cantidad de ministerios y secretarías.

4) Reducción de los ATN a las provincias.

5) Eliminación de las licitaciones de obra pública y suspensión de la ejecución de las licitadas que aún no arrancaron.

6) Reducción de subsidios a la energía y al transporte.

7) Congelamiento de los Potenciar Trabajo en valores 2023.

8) Dólar oficial a $800. Aumento del Impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de exportaciones no agropecuarias.

9) Reemplazo de las SIRA por un sistema de importación sin autorización previa.

10) Duplican la asignación por hijo y suben 50% la tarjeta Alimentar.