Intendente de Angaco denunció que le entregaron el municipio "devastado"

martes, 12 de diciembre de 2023 10:14

Devastado. Así habría encontrado el intendente de Angaco, José Castro, el municipio tras el paso del bloquista Carlos Maza Pezé como jefe comunal. El panorama con el que se encontró fue el de un "vaciamiento" en todas las áreas y cuentas que no quedaron claras.

"Hemos llegado a la municipalidad por primera vez ayer a las 7 de la mañana y a las 9 ya estaba el reclamo que aún no entendemos cuál es", comenzó explicando Castro en radio Sarmiento quien indicó que el que encabezó dicho reclamo fue quien fue jefe de movilidades en la gestión anterior. "De las 22 movilidades que tenía, 20 pertenecen a un cementerio de movilidades. El parque automotor quedó destrozado", lamentó.

El municipio de Calingasta cuenta con 130 empleados de planta permanente y hay 120 que son contratados. "La gran mayoría no sabíamos quiénes eran y descubrimos ayer. Jamás nos entregaron información desde la municipalidad ni tampoco hubo transición y entrega. El jueves pasado se apersonaron al municipio vacío 2 ex secretarios y nos entregaron un manojo de llaves que no sabían de qué puertas eran. No hay nada de equipamiento, de herramientas, de depósitos. Todo está devastado y vacío", agregó.

La gran mayoría de las cosas estaban inventariadas y por ello ayer se hicieron las consultas de rigor con el sector patrimonial. "A los empleados no les permitían asentar las compras municipal", denunció Castro echando un manto de dudas sobre las irregularidades sobre esto.

En este escenario, el intendente destacó que se comenzó -35 y definió todo como un terreno de "desastre y devastación". A manera de ejemplo explicó que se adquirieron 1000 sillas, cuando él fue intendente del 2015 al 2019, para evitar el alquiler y de ese total "sólo quedan 40". Además aseguró que "el obrador está absolutamente vació, ayer para limpiar la plaza tuvimos que adquirir dos carretillas".