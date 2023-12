Orrego recibió los atributos de manos de su familia y tomó juramento a sus ministros

domingo, 10 de diciembre de 2023 22:12

Con el teatro del Bicentenario colmado, este domingo el gobernador Marcelo Orrego recibió los atributos como mandatario provincial. En la ocasión toda su familia estuvo presente y brindó su afecto en cada acto.

El ex gobernador Sergio Uñac fue quien le traspasó la banda de la gobernación mientras que su esposa Liliana fue la encargada de darle el bastón que fue realizado de forma muy especial por Juan Carlos Pallarols. Al recibirlo, los agarró con fuerza y levantó en alto con la mirada puesta en el cielo.

Luego sus hijos Delfina y Benicio; y sus hermanos Juan José y Cecilia; se ubicaron a su mano derecha; y el exsenador Roberto Basualdo, el vicegobernador Fabián Martín, y el ex gobernador Sergio Uñac se ubicaron en su lado izquierdo. En este contexto se hizo lectura del acta de traspaso de gobierno y luego se pasó a tomar juramento de los nuevos ministros.

Finalmente, Orrego le dirigió unas palabras a todos los presentes pero esta vez lo hizo sin leer el texto preparado. Antes de contar a los sanjuaninos su pensamiento en este momento, reconoció que cuando salió de su casa se confundió de anteojos y eso le complicó la lectura en la Cámara de Diputados. "Tengo 2 o 3 puntos más y me traje el de 2 o 3 puntos menos", destacó sobre los lentes entre risas y señalando que forzó mucho la vista cuando leyó su primer discurso por eso ahora iba a hablar sin el papel en la mano.

"Quiero comenzar agradeciendo... a los que hicieron posible que esto sucediera, a los que me prestaron su confianza por estos 1460 días", comenzó expresando el mandatario quien luego destacó que a él no le "han regalado nada". "Tengo que devolverlo con mi equipo", aclaró subrayando: "más que decir, me gusta hacer. Más allá de haber sido legislador nacional, vengo de haber sido intendente y me ha marcado más allá que a otrora cuando era pequeño tenía la necesidad de hacer. La vocación política la tuve de pequeño".

Orrego recordó que cuando tenía 6 o 7 años cuando le preguntaban que quería ser cuando fuera grande, él "siempre decía que quería ser gobernador". "Todo eso era un anhelo", subrayó reconociendo que se crió "haciendo política con mi padre y eso me ha marcado".

"Creo que en San Juan tenemos que dar vuelta la página. Tener una mirada con ojo de esperanza", señaló reconociendo que "Argentina que tiene un motor enorme de desarrollo, llegamos a ser potencia mundial y hoy nos encuentra en una situación muy delicada".

Además subrayó que tiene "muy claro lo que es mi provincia, conozco sus necesidades y también sus sueños". "San Juan está en una situación compleja, no hablo de lo económico sino financiero y si no se toman medidas urgente la verdad que la vamos a pasar mal. Cuando tengamos un diagnóstico certero vamos a darlo a conocer a la provincia", apuntó aclarando que la banda y el bastón son un símbolo del servicio que debe brindar a los sanjuaninos.