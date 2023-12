Marcelo Orrego entre selfies y saludos con los sanjuaninos

domingo, 10 de diciembre de 2023 20:32

Este domingo, 10 de diciembre, se renuevan los mandatos y, en el caso de nuestra provincia, será con el cambio de Gobierno. En cuanto a la toma del poder, primero, tuvo su turno el vicegobernador electo, Fabián Martín, en la Legislatura provincial. Posteriormente, el gobernador electo, Marcelo Orrego, toma juramento como gobernador de San Juan.

El mandatario llegó dispuesto a saludar a cada una de las personas que lo esperaban afuera del edificio ubicado en el centro sanjuanino. Con una gran sonrisa y mostrando su emoción, Orrego saludó a cada uno de los presentes y no se negó a sacarse selfie con cada uno de ellos.

Además, en el trayecto hasta la legislatura habló con la prensa y contó las sensaciones que vivió y como transita esta jornada histórica para él. Orrego sostuvo a la prensa que "es un día muy importante, de enorme posibilidad que me dieron los sanjuaninos de poder servirles, de poder ser aquella persona que va a conducir el destino de San Juan".

Los sanjuaninos acompañaron al gobernador electo con banderas argentinas y con mensajes que destacaban el nombre de las agrupaciones.

"Soy un agradecido a aquellas personas que me dieron su confianza. Tengo toda la gana, experiencia y además la fe de que las cosas tienen que ir bien. Si estamos unidos los sanjuaninos no hay obstáculo que no podamos superar", sostuvo el gobernador.

Por último, habló sobre el discurso del actual presidente, Javier Milei y afirmó que "fue un discurso bastante fuerte, claro y conciso. Evidentemente hay parte que nos afecta a la provincia: la obra pública. Vamos a defenderla a muerte porque es una necesidad para los que somos del interior. Veremos los sanjuaninos como nos reinventamos".