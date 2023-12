Fabián Martín juró como vicegobernador de San Juan: "es hora de que trabajemos juntos"

domingo, 10 de diciembre de 2023 18:04

Ante una sala colmada, este domingo asumió Fabián Martín como vicegobernador de San Juan y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. En la ocasión, ingresó al recinto minutos antes de las 18 hs. y realizó el juramento ante el presidente de la Cámara en mandato cumplido, Roberto Gattoni.

En la ocasión, Fabián Martín eligió la fórmula de Dios, la Patria y los Santos Evangelios para jurar hacer cumplir la constitución provincial y las leyes de la provincia. "Sí juro", dijo contundente con la mano apoyada en el pecho, y con su mujer e hijos de fondo.

Luego de hacer el juramento, ambos se dieron un afectuoso abrazo y Martín le dirigió unas palabras de agradecimiento por la gestión cumplida al frente de la Legislatura.

Finalizado el cuarto intermedio, Martín dirigió unas palabras a los sanjuaninos recordando que se cumplen 40 años del retorno de la democracia. "El inicio de esta nueva gestión traerá cambios con certezas en aquellos temas donde hayan deficiencias y por qué no decirlo se continuarán con las políticas públicas que estén bien encaminadas. Nadie desconoce los enormes desafíos que tenemos que afrontar. Tenemos la enorme responsabilidad de resolver los problemas que tienen los ciudadanos", comenzó expresando.

Luego agregó: "No es momento de reproches de uno contra otros. Más bien, es hora de que trabajemos juntos con propuestas, con diálogos, que nos permita llegar a grandes consensos que tengan como propósito resolver problemas generales. Los egos y luchas por intereses personales y todo interés que no sea de los sanjuaninos no tendrán lugar en esta gestión".

Además destacó que éste es el gobierno de los 19 intendentes y de todos los diputados. "Juntos y unidos superaremos escollos que traerán como resultado el progreso de la provincia", subrayó destacando que "las diferencias políticas no podrán primar jamás por sobre el bienestar de los sanjuaninos".

"Somos conscientes que cada uno de nosotros representa a distintas fuerzas políticas con diferentes proyectos políticos pero que al final del camino cada uno tiene el mismo fin, el mismo objetivo que es la búsqueda del bien común y bienestar de todos los que habitan este bendito territorio", agregó pidiendo levantar la bandera de la austeridad.

"La austeridad de la gestión, tal como lo solicita nuestro gobernador Marcelo Orrego. Austeridad que deberemos llevar adelante en esta Cámara de Diputados también con el objetivo de optimizar los recursos públicos para cumplir de esta forma con lo que nos requiere nuestra sociedad", destacó subrayando que los próximos años "no serán fáciles" pero San Juan y Argentina "tienen recursos para salir adelante".