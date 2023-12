Confirmaron a Enzo Cornejo como vicepresidente primero de la Cámara

domingo, 10 de diciembre de 2023 17:58

Enzo Cornejo quedó confirmado como el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de San Juan a partir de este 10 de diciembre del 2023. De esta manera, el representante del PRO en San Juan quedará en la línea sucesoria de Fabián Martín quien cumplirá la presidencia de la Legislatura.

Como vicepresidenta segunda fue elegida la ex ministra de Hacienda, Marisa López. La ex funcionaria uñaquista de esta forma ocupará también la línea sucesora para reemplazar cuando no estén presentes Martín ni Cornejo.