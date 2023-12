Con compromiso de más obras, Romina Rosas asumió segundo mandato en Caucete

domingo, 10 de diciembre de 2023 09:53

Con una sesión especial del Concejo Deliberante, este sábado 9 de diciembre la intendenta Romina Rosas asumió su segunda gestión al frente de la Municipalidad de Caucete, período 2023-2027. Además, se llevó adelante una sesión especial del Concejo Deliberante en la que también se tomó juramento a los concejales electos.

Luego de entonar las estrofas de los Himnos Nacional Argentino y a Caucete, fueron entregadas distinciones a los concejales y personal del Concejo período 2019-2023.

Posteriormente, los concejales electos período 2023-2027 tomaron juramento, entre ellos el nuevo presidente del Concejo Deliberante, Sr. José Luis Giménez, y los concejales Franco Buffagni, Luis Roca, Marina Poblete, Miriam Abrego, Ramiro Fernández y Emanuel Castro.

A continuación y bajo el lema “El futuro nos pertenece”, fue proyectado un video institucional en el que se mostró la idiosincrasia de Caucete y su pueblo, con la impronta de lo que fueron los cuatro años de la primera gestión de la intendenta Romina Rosas (2019-2023).

Culminado ese momento, Romina Rosas fue invitada a prestar juramento y a descubrir una placa recordatoria en homenaje a los funcionarios mandato cumplido, intendentes y presidentes del Concejo en estos 40 años de Democracia.

Finalmente, la Lic. Rosas pronunció su discurso:

"Primero quiero como caucetera e hija de esta hermosa tierra que me siento feliz y emocionada de haber podido recorrer junto a ustedes estos cuatro años cargados de una multiplicidad de emociones de alegrías y tristezas. Sé con absoluta certeza que no ha sido fácil para nadie, que el día a día nos ha pesado mucho en varias oportunidades. Y por ello también puedo afirmar que la experiencia recogida de estas vivencias con las que hoy cargo en mi mochila han sido enriquecedoras y son uno de los pilares que me permiten hoy estar aquí frente a ustedes.

En estos cuatro años atravesamos la pandemia que nos generó la extrema angustia de la ausencia por aquellos que partieron antes que nosotros; inundación; incendios; sequía; terremoto; inmersos en una crisis política y económica y no obstante esto seguimos hacia adelante los cauceteros. Sin embargo, también y con mucho orgullo esta ciudad puede celebrar grandes logros. Los cauceteros pusimos a prueba nuestra paciencia, aguardamos por la culminación de grandes obras como la renovación del sistema cloacal y de una parte del sistema de distribución del agua potable, pusimos por delante y como escudo el bienestar y la calidad de vida de los cauceteros y cauceteras porque sabíamos con absoluta certeza que ese era el camino a recorrer para pensar en un caucete desarrollado.

Celebramos poder pasear por nuestra plaza departamental y ver a nuestros pequeños divertirse sin perder un minuto sin envidiarle la plaza a ningún departamento. También compartir con nuestros seres queridos en espacios verdes recuperados y pensando en cómo sería aquella otra plaza cuando la logremos reacondicionar en estos 4 años. Nos alegramos de tener nuevamente en funcionamiento en el balneario municipal, el reacondicionado Salón Cultural y el Centro Deportivo Municipal que permite a personas con discapacidad acceder sin dificultad. Estamos orgullosos de nuestra renovada Diagonal Sarmiento, de los espacios que eran baldíos y hoy son espacios de esparcimiento como es el Paseo del Buen Vecino, de la infraestructura deportiva que de a poco paso a paso vamos desarrollando porque también estamos convencidos que Caucete tiene los mejores deportistas de la provincia. Por el gimnasio municipal, por los playones deportivos pero también nos sentimos emocionados por los logros de cada uno de nuestros clubes, de cada una de las disciplinas que alberga este querido Caucete.

También nos sentimos felices por las 469 familias del Barrio Pie de Palo que obtuvieron un techo digno en el 2021, ya que ahora no pasan frío ni temen a las tormentas que alegran a otros, ni sufren por la falta de servicios básicos como el agua y el saneamiento. Estamos contentos porque lograron formar un hogar, al igual que las 204 familias que fueron sorteadas recientemente en el Barrio El Algarrobo, y también por las más de 300 familias del Loteo Enfermera Medina, así como por la regularización que se está llevando a cabo en distintos loteos, como el Loteo Esperanza, entre otros.

También celebramos a más de 500 jóvenes y adultos que cursan su segundo año en la primera tecnicatura universitaria de la UNSJ, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y a los más de 100 jóvenes que cursan las tres tecnicaturas superiores del Ministerio de Educación. Desde que iniciamos en 2019, entendimos que el camino hacia el progreso individual y comunitario es la educación. Celebramos nuestros vinos, nuestro comercio y nuestro turismo, reconociendo la necesidad de trabajar en sinergia para el desarrollo económico de nuestro departamento. Seguramente hay mucho más para mencionar y no quiero extenderme, solo decirles que como cauceteros, no debemos despreciar nada de lo que somos. Orgullosamente abrazamos nuestro pasado y presente, y nos disponemos a construir un futuro lleno de oportunidades.

Queridos cauceteros y cauceteras, hoy nos toca transitar nuevamente 4 años y lo haremos redoblando todos los esfuerzos, codo a codo, mano a mano, corazón a corazón con cada uno de ustedes. Como mujer y como madre, me comprometo, junto con el equipo que me acompaña, a poner lo mejor de cada uno, con sensibilidad, prudencia, responsabilidad, entrega, honestidad y compromiso, siempre poniendo el interés de todos ustedes por encima de cualquier interés particular.

Hemos cerrado juntos un capítulo en la historia de Caucete que tiene como protagonistas a las mujeres. No solo por esta intendenta que les habla esta noche, sino por todas aquellas que en las situaciones que mencioné anteriormente pusieron el corazón, la voluntad y un esfuerzo denodado para salir adelante, por sus familias y comunidades. Agradezco a todas aquellas que sintieron la necesidad de seguir vivas, empoderarse, tomar decisiones y convertirse en emprendedoras o estudiantes, incluso mientras cuidaban de sus hijos.

Esta noche celebro dos cuestiones de las que nos sentimos orgullosos. La primera es el primer espacio de desarrollo integral de mujeres y diversidades que, en este tiempo, ha sacado a la luz y trabajado políticas de estado sobre este sector, el más vulnerable junto a nuestros jóvenes. Y la segunda, trascendental, es que nuestro Concejo Deliberante aprobó la paridad de género dentro del ejecutivo municipal la semana pasada, permitiendo que las mujeres ocupen el mismo número de cargos que los hombres dentro del gobierno municipal, siendo nuestro municipio el primero en la provincia en lograrlo. Gracias a todas las mujeres militantes y dirigentes de los distintos espacios políticos por su lucha histórica.

Seguiremos enfrentando mayores desafíos que nos imponen los tiempos y nuestros ciudadanos, pero siempre con la convicción de que las mujeres podemos. También es importante mencionar que si de aliados se trata, debo agradecer al gobierno provincial saliente que acompañó esta gestión, poniendo siempre énfasis en lo que los cauceteros necesitaban. Agradezco infinitamente a todos los ministerios y especialmente a Sergio Uñac.

Les aseguro que seguiré representando y luchando por los intereses de los cauceteros en esta nueva gestión provincial y nacional que ya comienza, deseándoles el mayor de los éxitos para que también a los cauceteros nos vaya bien.

Estamos en una etapa de mucha incertidumbre económica y política. Por ello, también como creyentes y hermanos en la fe, rogamos a Dios que guíe y nos ilumine a cada uno de nosotros, quienes tenemos la enorme responsabilidad de decidir sobre el presente y el futuro de los ciudadanos.

Quiero contarles que en estos cuatro años, nuestros ejes de trabajo están centrados en lograr que Caucete sea esa ciudad que represente y genere un futuro para todos los que formamos parte de este hermoso departamento. Un futuro con oportunidades principalmente para nuestros jóvenes y mujeres, que encuentren aquí lo que buscan en materia educativa, cultural, deportiva, recreativa y de emprendimiento, poniendo mucho énfasis en el acceso a las tecnologías como herramienta del futuro. Un futuro en el que las distancias que nos separan de las comunidades rurales sean solo kilómetros y no la falta de servicios y posibilidades.

Trabajaremos codo a codo con el sector comercial, productivo y turístico, acompañando también los nuevos proyectos del sector privado que representan una nueva alternativa en nuestra economía local. Avanzaremos en obras e infraestructuras deportivas, la segunda etapa del óvalo de ciclismo, el polideportivo cerrado, el miniestadio abierto, continuaremos con la recuperación de los espacios verdes y públicos, incluyendo nuestro museo departamental y el asfaltado de las calles que aún quedan por concluir.

Seguiremos manteniendo como pilares la transparencia, la honestidad y una buena administración que, en tiempos tan complejos económicamente como estos, son verdaderos tesoros para concretar mejoras en nuestra comunidad".

Fuente: Prensa Municipalidad de Caucete