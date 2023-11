Fuerte crítica de Martín por los nombramientos : "esto complica la gestión del futuro gobierno"

miércoles, 22 de noviembre de 2023 12:19

"Esto complica la gestión del futuro gobernador". Con esas palabras y en tono notoriamente molesto, el vicegobernador electo por San Juan, Fabián Martín se expresó tras conocerse cada vez más nombramientos a planta permanente de la actual gestión de gobierno.

En las últimas horas quien hizo la denuncia fue el sindicato de Obras Sanitarias desde donde expresaron el "malestar" "por el ingreso masivo de personas a ocupar cargos dentro de la empresa OSSE que comprometen el presupuesto de OSSE en un contexto no favorable". A esto se suma que el jueves la Cámara de Diputados de San Juan sesionará entorno a las vacantes que el Ejecutivo Provincial cubrirá en el Tribunal de Cuentas.

En este escenario, el vicegobernador electo se mostró con duras críticas a tal decisión. "Se está a 17 días de terminar el mandato. Este gobierno va a designar autoridades judiciales y en el Tribunal de Cuentas. No me parece desde lo ético que un gobierno que está terminando su mandato haga estas designaciones. Ellos tienen la mayoría y lo van a hacer el jueves. Ni siquiera hemos sido consultados. Somos una fuerza que ganamos las elecciones y vamos a asumir el 10 de diciembre", comenzó expresando Martín en rueda de prensa.

Luego lamentó que "han habido nombramientos a planta permanente en estos últimos meses y semanas" que "complica la gestión del futuro gobierno". "En cuanto a la revisión lo está analizando el gobernador electo, Marcelo Orrego, con su equipo de asesores. Son designaciones que están hechas y no se pueden realizar al igual que los nombramientos que se harán el jueves", apuntó.

Martín destacó que desde la gestión entrante tienen "la mejor predisposición a hacer la transición de manera ordenada" pero no con estos condicionamientos. "Los nombramientos se requieren 6 meses de estabilidad laboral. Todos aquellos que no lo tengan son realizables pero si se realiza lo debe hacer el futuro gobernador", señaló.

"La semana pasada hubo en OSSE y no son prudentes, en virtud de lo que les dijo. Se necesita 6 meses de estabilidad laboral.

Tenemos experiencia y sabemos que son cosas que son notorias, conocidas. La transición se debe hacer en orden para que esto no suceda", explicó aclarando que en la Cámara de Diputados no hubo nombramientos.