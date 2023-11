Impuestos y medidas de fondo: expectativas en comercio y en combustibles en San Juan con el nuevo gobierno

lunes, 20 de noviembre de 2023 22:16

Javier Milei es el presidente electo de Argentina y los sectores económicos están expectantes acerca de las medidas del plan de gobierno y su incidencia en el esquema económico. En el caso de comercio y del sector de las estaciones de servicio, aguardan definiciones y un comportamiento favorable a sus pretensiones del mercado.

En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Analía Salguero destacó a Diario La Provincia SJ que "estoy expectante. Deseando que este nuevo gobierno pueda entender y dar soluciones definitivas a los problemas de energía que tiene Argentina. Sin parches, sino decisiones de fondo".

Mostró que la entidad quiere participar de una convocatoria nacional. "Lo que más espero es que puedan escuchar a cada sector, porque solo trabajando juntos vamos a poder solucionar los problemas de nuestro país", agregó.

Mientras que la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan resaltó que aguardan definiciones sobre un tema que los atraviesa: la presión tributaria. "Hemos mantenido contacto con los comerciantes de nuestro grupo y también con otros empresarios de otros rubros y estamos expectantes aunque en una etapa que ya hubo definiciones, tras varias elecciones. Eso nos da un escenario y quién nos dirigirá y con qué objetivos. Habló de los 160 impuestos que hoy tienen todas las empresas y que quiere reducir la presión tributaria. Eso se vio con buenos ojos; lo mismo que el libre comercio y tener una mayor competitividad. Lo mismo poder acceder a más materias primas, sin tantas restricciones", detalló Marcelo Quiroga, presidente de la entidad consultado por este diario.

En cuanto a qué pasará esta semana con los precios, señaló que estuvieron atentos y remarcó la cotización positiva de las acciones nacionales en mercados internacionales. "Sobre el dólar, no esperamos fuertes cambios ya que lo más brusco lo vivimos tras elecciones anteriores y en octubre, por ejemplo, con devaluación del peso y el esquema de microdevaluaciones. Recordemos que, anteriormente, la gente ya no tenía precios de referencia pero en esta elección no pasó", afirmó.

También, expresó que "los proveedores hasta el momento no nos alteraron las listas de precios. Creo que no habrá impactos significativos. Ahora, vamos a ver qué esquema viene con el rumbo que tomará el nuevo gobierno. Tenemos esperanza que a nivel comercial y empresarial, las nuevas medidas vayan ordenando el escenario. Milei resaltó que elegirá funcionarios que sean los mejores en cada rubro, no importa de dónde vengan sino los resultados y que se cumplan los objetivos".